Ce qu’il a cherché, il l’a trouvé. La légende du tir Baník Ostrava a obtenu le job de ses rêves

La piscine couverte de Brušperk, petite ville de 4 000 habitants nichée dans les contreforts des Beskides, propose trois parcours de nage de 25 mètres, une pataugeoire pour enfants, des toboggans, des lieux de détente et de repos.

Parmi les employés, en outre, l’une des figures qui a écrit l’histoire du football tchécoslovaque. L’attaquant d’Ostrava Václav Daňek, qui est le seul attaquant tchèque qui peut être fier d’avoir marqué la chaussure de bronze dans la compétition de tir de la ligue européenne.

L’idée que depuis le poste de garde-côte, il a charmé les visiteurs avec sa forme athlétique saute encore aux yeux, même si un coup d’œil à sa carte d’identité montre qu’il a six croix. Ce n’est pas ainsi. « Je suis ingénieur », a-t-il révélé son intitulé de poste. Et ajouter l’épanouissement. « Je m’occupe du chauffe-eau, les conditions techniques, les règles d’hygiène sont très strictes », a-t-il révélé ce qu’il faisait.

Il a facilement dissipé tous les doutes quant à savoir s’il pouvait gérer le travail professionnel de cette façon. « Je suis chimiste, j’ai étudié le génie chimique à Ostrava », a-t-il déclaré, prouvant qu’il n’a pas seulement passé son adolescence sur des terrains de jeux.

Une vie heureuse

Il s’est heurté au directeur du complexe sportif, qui est géré par sa ville natale Brušperk mais appartient au système scolaire, en 2015, lorsqu’une piscine couverte a été construite à côté des installations sportives existantes. « Cette salle polyvalente populaire, où l’équipe de futsal de Jistebník joue des matchs de championnat, est louée par les joueurs de handball, mais peut être louée et utilisée par des organisations et le public », a-t-il déclaré, attirant des concitoyens qui aiment le sport. .

Il trouva à Brušperk ce qu’il cherchait en vain depuis des années : la satisfaction. « Je pouvais gérer mon temps comme je le voulais, aller aux matchs que je voulais, ne pas toujours m’inquiéter si je perdais mon emploi », se souvient-il alors qu’il tente de s’établir en tant qu’entraîneur d’équipe professionnel. « Deux mauvais résultats suffisent et je risque d’être licencié, ou que le nouveau propriétaire me suspende si je n’ai pas un contrat élevé, il y a quand même quelque chose », a-t-il déclaré, faisant référence aux camps de Vítkovice, Banská Bystrica, Fulnek et Hlucin. « Maintenant, je suis maître de mon temps et je suis content », s’est-il vanté. « Si je ne veux pas, je n’ai même pas besoin d’aller parmi les gens », il ne quittera pas son empire de la machine.

Surtout proche de la famille. « La femme de l’école qui gère la piscine travaille comme femme de ménage », souligne-t-il comme l’un des gros avantages. Il savait qu’il ne l’appréciait pas beaucoup au cours d’une carrière de football active remplie d’équipes étrangères.

Les petits-enfants ne cirent pas les chaussures

Surtout dans la rafale des matchs, des réunions de l’équipe nationale et des affectations de football, quelle que soit la vitesse à laquelle les enfants se développent. « J’ai eu peu de temps pour eux lors de mes fiançailles en Autriche, mais Hon et Bára vont déjà à l’école », soupire-t-il.

Mais les petits-enfants ne tricheront plus. « Bára et son mari vivent avec nous à Brušperk dans la maison familiale, leur fille, Viktorka, cinq ans, regarde juste ce que grand-père a accompli sur le terrain », il lui montre les trophées qu’il a remportés, qu’il affiche à la maison .

Je suis allé au match avec une cicatrice fraîchement cousue de six centimètres sur la tête. J’avais seize ans, le tournoi se jouait sur des bûches, il pleuvait, mais je n’osais pas dire au coach que je ne partais pas car j’avais la tête recousue. Václav Daněk, légende du football de Baník Ostrava

Cependant, il n’a pas pu polir ses chaussures de football en bronze les plus précieuses. « Ils ne me l’ont pas donné, le journal français l’Équipe me le doit, et j’ai joué en France au Havre en Normandie un an après le tournage », a déclaré Daněk.

La compétition est en crise, de nombreux acteurs du bloc est-européen la conquièrent, et leurs adversaires les aident à se reposer. « Après tout, Darko Pančev de Crvena Zvezda Belgrade, qui a remporté l’or à l’époque, m’a battu lors des cinq derniers matchs, l’attaquant turc Tanju Olak de Galatasaray Istanbul a remporté l’argent », a souligné le tireur tchèque. les griefs qui persistent dans son âme même des années plus tard.

Il n’est pas surprenant qu’en 1991, le concours ait été temporairement annulé avant que des critères plus équitables ne soient introduits, ce qui le protégeait davantage des farceurs.

Le trésor de bronze a donc été perdu dans le panthéon personnel, mais par exemple le trophée du meilleur buteur de la ligue tchécoslovaque pour les années 1986/1987 a été remporté par une large marge. « Que Victorka peut polir », confie-t-il volontiers ces précieuses choses à son petit-fils.

La continuation de la famille Vašík .

Même après l’épée, cependant, la famille Daňk (peut-être même la famille du football) ne mourra pas. Son Jan s’occupe de la suite, Vašík, cinq ans, est très intelligent. « Il a du talent, il est intelligent », grand-père a vu en lui. « C’est un autre Václav Daněk », il aime l’idée de la façon dont le célèbre nom reviendra sur les pelouses européennes. Andělka, deux ans, a pu rejoindre son cousin et peaufiner le trophée de son grand-père. La famille de mon fils n’habite pas loin, à Opava, ils rendent souvent visite à leurs grands-parents.

Les légendes du football sur la News List

Et d’anciens tireurs peuvent également être vus sur le terrain. « J’ai joué pour l’ancien gardien Baník, qui n’était pas très décent pendant un moment, mais mené par Petr Zajaroš, il a rebondi », a-t-il salué l’opportunité de changer de vêtements avec ses anciens coéquipiers du club dans le même vestiaire.

Il a également rencontré ses coéquipiers nationaux lors d’un match du Football International Club, dirigé par těpán Phillipp en tant que manager. « Sur eux, j’ai parlé à Franta Tambacher, Jirka Ondra et d’autres personnes que je n’ai pas eu l’occasion de rencontrer », a déclaré le natif de Moravie. Et il attend avec plaisir le prochain match à Staré Jičín.

De plus en plus d’abonnés

Il n’entraînera plus d’adultes, mais il aime partager ses expériences avec les jeunes. « A l’académie de Baník, j’ai fait des séances d’entraînement individuelles avec des attaquants âgés de 16 à 18 ans », a-t-il déclaré à propos de son implication. Et il a trouvé un choc des générations. « Leur pensée a changé de cent quatre-vingts degrés », a-t-il observé. « Aujourd’hui, les joueurs vous le diront – coach, il y a beaucoup de centres, ça va nous donner mal à la tête. Ils n’aiment pas ceci, puis cela », a-t-il trouvé une approche différente.

« Nous ne pouvons pas nous comporter comme ça », a-t-il déclaré, faisant référence à ses années de football. « Je suis allé au match avec une cicatrice fraîchement cousue de six centimètres sur la tête », se souvient-il. « J’ai seize ans, le tournoi se joue sur des bûches, il pleut, mais je n’oserai pas dire au coach que je ne pars pas car j’ai la tête recousue », n’oserait-il pas refuser. « Nous sommes différents », a-t-il souligné.

Václav Danek Né le 22 décembre 1960 à Brušperk, attaquant

carrière de jeu SK Brušperk (1969-1975), Baník Ostrava (1975-1983), Dukla Prague (1983-1985), Baník Ostrava (1985-1989), Swarowski Tirol/Autriche (1989-1991), HAC Le Havre/France (1991- 1992), Tirol Innsbruck/Autriche (1992-1995), SC Retz/Autriche (1995-1999), USV Geras/Autriche (1999-2000). Équipe nationale de Tchécoslovaquie : 1982-1991 (22/9). Tasse: championnat tchécoslovaque 1980 et 1981, championnat autrichien 1990, soulier de bronze du meilleur buteur de la compétition européenne 1990/1991 (29 buts), meilleur buteur du championnat tchécoslovaque 1987 (24 buts), meilleur buteur du championnat autrichien 1991 (29) et 1993 ( 24 Buts). Club de la Ligue des Gunners : 196 buts (98 Baník Ostrava, 83 Tirol Innsbruck, 12 Dukla Prague, 3 AC Le Havre) FC Karviná – assistant (1998-1999), Baník Ostrava – assistant (1999-2000), FC Vítkovice (2004), Dukla Banská Bystrica (2004-2006), Fotbal Fulnek (2007-2008), FC Hlučín (2010-2011)

Cela s’applique non seulement aux qualités morales, mais aussi aux compétences. « Aujourd’hui, les garçons connaissent des compétences, ils les acquièrent sur Internet, mais le premier contact lors du traitement leur pose problème », explique Daněk. « Je suis très reconnaissant à tous les entraîneurs qui m’ont guidé à Baník quand j’étais jeune, et en particulier à l’entraîneur Evžen Hadamczik, qui m’a amené à l’âge adulte », a-t-il déclaré en envoyant des mots de remerciement vers le ciel. « Mais il nous a donné du fil à retordre. Il m’a amené avec Verner Lička, qui a six ans de plus que moi, déjà meilleurs buteurs, après s’être entraînés et avoir passé trente minutes à centrer le ballon vers nous, nous l’avons travaillé sur nos poitrines, en essayant de tous sortes de coups de pied au but », a-t-il expliqué. . « Ensuite, ils nous ont complimentés – vous êtes incroyable, personne dans ce pays n’a un tel traitement. Pourquoi pas alors que nous l’avons fait probablement un million de fois ! » il s’est rendu compte de la validité de cette pratique.

Cependant, il n’a pas mené sa charge de la même manière. « Je veux de l’aide pour les garçons, je veux leur donner des conseils », a-t-elle exprimé sa conviction. « Certains sont sérieux et veulent aller de l’avant. Par exemple, Matyáš Bitta, qui joue pour l’équipe des moins de 19 ans et est de deux ans son cadet », a trouvé un individu qui sait ce qu’est le football. « Cependant, il a un problème avec son genou, car il peut grandir rapidement. » il déplore ses limitations de santé son élève.

Cependant, tout le monde n’est pas si conscient. « Il y a aussi ceux qui ont dix-huit ans, parlent au manager et se sont vus à la Juventus Turin ou à l’AC Milan. Quand je leur dis – vous faites ça mal, allez, mettons-le en pratique, ils se vantent déjà parce que les gens autour d’eux les convainquent à quel point ils sont bons », soupire Daněk.