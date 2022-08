Allocation de 5 000 CZK par enfant : les familles peuvent en faire la demande, qui la recevra automatiquement ?

5 conseils pour obtenir 5000 couronnes

Comment saisir le formulaire en ligne ? Le formulaire lui-même se trouve sur le site Web du ministère de la Main-d'œuvre à l'adresse www.mpsv.cz, mais pour qu'un candidat postule, il ou elle a encore besoin d'une chose. Soit la clé mobile dite eGovernment (qui peut être définie à chaque CzechPoint), soit la boîte de données, soit ils peuvent entrer via leur identité bancaire – c'est-à-dire leur accès aux services bancaires par Internet.

Que contient le formulaire ? La première page du formulaire contient les conditions générales dans lesquelles le demandeur recevra une prestation unique. Dans le document lui-même, la personne concernée remplit les données personnelles, le contact, le mode de paiement, les données personnelles des enfants et du conjoint, du conjoint ou du petit ami/petite amie. Y a-t-il quelque chose qui doit être documenté? Non, à la fin du formulaire, il vous suffit de cliquer sur la case avec une attestation sur l'honneur du montant des revenus du ménage (l'état le vérifiera) et aussi que les informations renseignées sont correctes. Si tout se passe bien, l'argent arrivera dans les 30 jours suivant la demande.

Abandon précoce de l’école

« Nous avons lancé le système au cours du week-end. À 9 heures du matin aujourd’hui, nous avons traité plus de 45 000 demandes reçues pour plus de 75 000 enfants et environ 1 700 demandes que nous avons reçues via le réseau Czech Points », a déclaré la ministre du Travail et des Affaires sociales Marian Jurečka (KDU-ČSL).

La journée a démarré fort. Selon Jurečka, au cours des deux dernières heures, l’acceptation des candidatures a ralenti lorsque les identités électroniques ont été vérifiées. La vérification prend quelques minutes.

« Le problème est dans la communication entre les serveurs… Le système fonctionne, nous avons reçu une demande, » dit le chef du département. Il s’excuse pour le dérangement. Il s’attend à une plus grande vague de candidats au cours de la journée, une fois qu’il sera terminé, le système devrait fonctionner sans délai.

A 11 heures, le ministère avait enregistré plus de 55 000 demandes. Entre 10h et 11h seulement, 1 600 demandes supplémentaires de Czech Points ont été reçues. Plus tôt, le ministère a déclaré sur Twitter que la connexion via l'identité électronique pourrait prendre plus de temps. « Nous connaissons également les coupures de courant. Le problème ne s'est pas posé de notre côté, mais nous l'avons résolu de manière intensive,' a écrit le ministère. Les candidats sont invités à essayer de postuler plus tard.

Les parents doivent vivre avec les enfants

Avec un soutien ponctuel, le gouvernement veut réduire l’impact de la hausse des prix sur les familles. Selon la loi, l’allocation est destinée aux familles dont le revenu de l’année précédente ne dépasse pas un million de couronnes brutes.

Il est remis à un descendant qui n’a pas encore 18 ans au 1er août. L’État versera également de l’argent pour les enfants qui naîtront avant la fin de l’année. Un enfant ayant sa résidence permanente et sa résidence en République tchèque a droit à 5 000 couronnes.

Les parents doivent vivre avec l’enfant et payer les frais. Les étrangers qui vivent et travaillent en République tchèque pendant une longue période peuvent également bénéficier d’allocations. Les parents adoptifs, le conjoint ou le partenaire des parents, ainsi que les parents veufs et veufs peuvent le dessiner. Les revenus du travail et de l’entreprise, les avantages sociaux, les indemnités de départ, les compensations salariales, les primes, les prestations d’assurance, les prestations, les pensions, les loyers ou autres revenus imposés en République tchèque sont inclus dans les revenus en millions. Toutes les victoires ne compteront pas.

Le formulaire en ligne ne peut être rempli qu’avec une identité électronique, c’est-à-dire avec une identité bancaire. Certaines données sont déjà répertoriées dans l’application. Les gens devaient ensuite entrer leur adresse résidentielle réelle.

Ils choisiront la méthode de remise et de communication avec le bureau. Ils renseignent les noms et numéros de sécurité sociale de leurs enfants et des informations sur leur conjoint, ou cochent qu’ils sont célibataires. À la fin, ils confirmeront les déclarations sous serment concernant les revenus et les membres du ménage.

Chez Czech Point, la carte d’identité et le numéro de naissance de l’enfant doivent être suffisants pour introduire une demande. Le parent d’accueil ou autre soignant doit fournir des documents confirmant la relation avec l’enfant. Cela nécessite une décision de garde. Des copies peuvent également être téléchargées sur l’application en ligne. En cas de garde alternée, un parent doit s’inscrire.

Jurečka : Nous pouvons à nouveau contribuer

La ministre de la Main-d’œuvre et des Affaires sociales, Marian Jurečka, n’a pas exclu la possibilité que les prestations puissent être à nouveau versées. « Non exclu (répétition d’une contribution unique). Nous ne comptons pas là-dessus pour le moment. Si la situation l’exige, nous pouvons le faire. a-t-il déclaré à la télévision tchèque.

Les modifications apportées à l’APBN de cette année ont été approuvées par le Cabinet et seront discutées par le DPR, y compris les coûts de paiement des indemnités actuelles. Selon le document, il y aura huit milliards de couronnes supplémentaires dans le montant des prestations de soutien social de l’État d’ici la fin de l’année. Selon les estimations précédentes, les bénéfices s’élèveront à environ 7,8 milliards de couronnes. Cependant, le ministère de la Main-d’œuvre n’a pas les fonds au trésor pour le répéter cette année. Selon Jurečka, la possibilité de remboursement n’est « pas liée » aux amendements budgétaires et il existe une réserve dans le budget. « Le gouvernement peut l’utiliser pour couvrir des dépenses extraordinaires », a ajouté le ministre des Finances.

Le ministère de la Main-d’œuvre a initialement proposé dans la loi sur l’allocation de cinq mille que le paiement de l’allocation puisse être répété. Le gouvernement ne réglementera que les exigences dans ses règlements, de nouvelles lois n’ont pas à être adoptées et le DPR n’a pas à décider. Le ministère de la Justice n’est pas d’accord avec cela. Selon lui, une telle autorisation pour le futur cabinet dans la norme pour un paiement unique de soutien cette année serait inconstitutionnelle.. Cette mesure est alors retirée du projet en préparation.

Selon le ministère, 1,1 million de ménages ont droit aux prestations. Environ 1,6 million d’enfants peuvent l’accepter. Parmi ceux-ci, environ 240 000 ont reçu une pension alimentaire. Les dépenses devraient s’élever à environ 7,8 milliards de couronnes.

Plusieurs experts des questions sociales ont critiqué le poste. Selon eux, c’était trop plat. Ils soulignent également qu’un soutien ponctuel ne fera pas grand-chose pour aider les familles en difficulté. Ils recommandent d’augmenter les pensions alimentaires pour enfants et les allocations de logement. Certains critiques ont également parlé de corruption d’électeurs avant les élections d’automne.