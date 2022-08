L’histoire de l’indépendance technique de la Russie s’effondre

Vous pouvez également écouter l’article en version audio.

« Il est absolument impossible d’imaginer la vie d’une personne moderne sans ordinateurs personnels, Internet et téléphones portables. Contrairement à la croyance populaire, nous ne devons pas ces inventions à l’Occident. Elles ont toutes été inventées en Union soviétique ! »

Avec une telle ambition demandes est venu le site Web du gouvernement pro-russe Pravda.ru le 28 février, soit quatre jours après le début de l’invasion russe et deux jours après le début des sanctions sévères de l’Occident.

Il n’est pas difficile de deviner le but d’un tel article. Offrir des parallèles historiques surprenants et convaincre le lecteur que la Russie pourrait se passer de l’Occident en matière de technologie. « Nous n’avons pas peur des sanctions américaines, nous nous passerons de vos gadgets », rapporte ve vidéo virale à partir de début mars, un père russe, tout en utilisant un marteau pour jeter la tablette Apple iPad.

Cependant, les données réelles suggèrent le contraire. Non seulement le secteur technologique russe n’est pas parmi les meilleurs au monde, mais avec le début des sanctions, le rêve d’indépendance de la Russie est devenu encore plus lointain.

Les puces russes ont 15 ans de retard sur la concurrence

La Russie est heureuse cadeau en tant que leader dans le domaine des armes électroniques avancées et est l’un des plus grands exportateurs d’armes au monde. Cependant, ces « armes intelligentes », comme les voitures modernes, les tablettes portables ou les smartphones, nécessitent des circuits intégrés informatiques sophistiqués pour fonctionner. C’est-à-dire des puces qui n’étaient pas disponibles dans le monde entier depuis un an.

La Russie possède une partie de sa propre production de puces. Le plus grand fabricant de puces russe – Mikron – mais D’après les experts à la traîne des leaders mondiaux d’environ 15 ans. Les usines russes les plus avancées fonctionnent avec un circuit de 65 nanomètres, ce qui équivaut à peu près aux niveaux de 2006.

Mikron – la plus grande usine de fabrication de puces en Russie.

À titre de comparaison, le fabricant taïwanais TSMC produit une puce de cinq nanomètres et fonctionne sur un circuit de trois nanomètres. Des nombres inférieurs sont meilleurs dans ce cas, permettant à plus de transistors d’être placés plus efficacement sur une petite puce, multipliant les performances et réduisant la consommation d’énergie.

À quoi ressemblent les puces russes en action ? Par exemple, le YouTuber russe Stanislav Vasilijev l’a essayé en testant un prototype emprunté du premier ordinateur portable russe pur Bitblaze Titan est construit sur le processeur russe Bajkal M : « Pour le fan curieux ou fan de tout ce qui est russe, c’est définitivement un bon achat… »

Un YouTuber n’a pas pu s’empêcher de rire après avoir vu l’intérieur d’un ordinateur portable russe.

Et il faut aussi tenir compte du fait que le processeur Bajkal utilisé est de conception russe, mais pas fabriqué dans une usine russe. Il utilise une architecture de 28 nanomètres et, selon les plans russes, est fourni par le fabricant taïwanais susmentionné TSMC. Cette société à la fois il a déclaréqu’il respecterait les sanctions occidentales, qui possible signifie également cette rupture d’approvisionnement.

Personne n’a atteint l’indépendance de la puce

Une telle coopération transfrontalière n’est ni inhabituelle ni honteuse dans la production de puces. Par exemple, le leader mondial actuel – la puce M1 – est le résultat de la coopération de nombreuses entreprises. La société américaine Apple conçoit des puces et les intègre dans ses produits. Le fabricant taïwanais TSMC produit la puce M1. Et utilise pour cela la technologie développée par la société néerlandaise ASML.

La société néerlandaise ASML rémunère les innovateurs dans la fabrication de puces. Par exemple, il a inventé la lithographie utilisant un rayonnement ultraviolet extrême (« lithographie EUV »).

En bref, la production de puces est un processus complexe, interdisciplinaire et long. Les licences, les brevets, les conceptions, les simulations, les intégrations, la robotique ou le traitement avancé des matériaux entrent en jeu. Ainsi, non seulement la Russie, mais aucun pays au monde n’a la capacité de couvrir entièrement ses besoins technologiques à partir de ses propres ressources.

Si la Russie se coupait vraiment du monde en ce moment, elle tomberait technologiquement. Jiři Jakovenko, FEL CTU

« Même l’Europe n’est pas indépendante dans le domaine de l’électronique. Ni l’Amérique, ni la Chine, ni même Taïwan, où se concentrent 25 % de la production mondiale de puces », affirme Jiří Jakovenko du Département de microélectronique de la Faculté de génie électrique de l’Université technique tchèque. à Prague. « Ils fabriquent des puces pour les meilleurs processeurs du monde à Taïwan, mais ils n’ont pas besoin de fabriquer d’autres puces. » Parce qu’il existe des dizaines de milliers de types de puces différents et qu’aucun pays ne produit tout ce dont il a besoin.

Soit dit en passant, la pénurie mondiale de puces semble être causée par l’invasion russe Plus profond. La Russie et l’Ukraine sont d’importants exportateurs de néon. Ce gaz rare est utilisé, entre autres, dans la production de puces, et la hausse des prix compliquera une fois de plus les chaînes de production mondiales complexes.

La mauvaise économie prend un autre coup

Les puissances mondiales tentent de réduire la nécessité d’importer des puces de l’étranger. Au moins à partir de 2021, les États-Unis et la Chine essaient très agressivement de le faire. « Les puces, comme les batteries ou l’internet haut débit, sont des infrastructures », a par exemple déclaré le président américain Joe Biden. en avril 2021. « Nous devons travailler sur l’infrastructure d’aujourd’hui, pas sur l’infrastructure du passé. »

Mais la Russie n’est pas une puissance économique. Mesuré par le produit intérieur brut à partir de 2020, il n’est qu’à la 11e place, et si converti par habitant, la comparaison est pire (voir graphique ci-dessous pour faire défiler).

« Même une Chine hésitante pense que les chances que la Russie gagne la guerre et que l’économie russe ne s’effondre pas en même temps sont très faibles », a-t-il ajouté. écrivez l’économiste Tomáš Sedláček. Selon lui, la Chine sera donc très prudente et ne se précipitera en aucune façon pour aider la Russie.

Ce sont tous des dommages visibles. Mais l’impact le plus important – et pas seulement dans le domaine de la technologie – devrait être l’impact indirect à long terme des sanctions.

La fuite des cerveaux sera énorme

« Nous sommes tous interdépendants, tout est interconnecté », résume Jakovenko de la CTU. « Si nous devions être indépendants des autres dès demain, nous ne le donnerions à personne. Si la Russie se coupait vraiment du monde aujourd’hui, elle s’effondrerait technologiquement. »

La question est de savoir si la Russie peut encore éviter cette chute. Jusqu’à présent, nous avons parlé de technologie du point de vue des composants qui sont au cœur de l’électronique moderne. Dans une telle métaphore, le cerveau électronique deviendrait… le cerveau humain. Sans experts hautement qualifiés en matériel et logiciels, aucun pays ne peut imaginer une quelconque indépendance technologique.

Les effets négatifs de l’isolement se feront davantage sentir sur la Russie que sur la communauté internationale. David Honys, Académie des sciences de la République tchèque

Imaginez que vous êtes un spécialiste du logiciel vivant à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Pétersbourg. Même en février, vous ne manquez rien en Russie. Vous pouvez utiliser le même ordinateur portable et le même logiciel que vos collègues au Japon, en Allemagne ou aux États-Unis. Vous communiquez quotidiennement avec des programmeurs du monde entier et collaborez sur divers projets. Vous pouvez vendre tout ce que vous produisez n’importe où dans le monde, seul ou par l’intermédiaire de sociétés multinationales opérant en Russie.

Un mois plus tard et soudain tout est différent dans votre vie professionnelle. Les entreprises technologiques multinationales quittent la Russie. Vous savez déjà que vous ne pourrez pas acheter le dernier iPhone et que vous n’achèterez probablement même pas d’ordinateur portable en Russie. Une partie d’Internet vous est déjà inaccessible sans outils sophistiqués, et on parle même de la possibilité de déconnecter complètement l’Internet russe du réseau mondial. Même les plateformes de communication que vous utilisiez pour collaborer avec des collègues du monde entier disparaissent lentement.

Dans une telle situation, il est compréhensible que les travailleurs éduqués et qualifiés aient quitté massivement la Russie. L’exode des techniciens, des scientifiques et des programmeurs est une réponse logique à l’isolement réel et perçu de la Russie. Si leur situation leur permet d’émigrer, ces professionnels peuvent facilement trouver du travail sur le terrain et à l’étranger. De plus, ils communiquent déjà avec des collègues étrangers en anglais, la barrière de la langue ne sera donc pas un obstacle pour eux.

« Pour le progrès scientifique, la coopération et la communication internationales sont essentielles », a déclaré David Honys de l’Académie des sciences de la République tchèque. « C’est pourquoi je considère que l’isolement actuel de la Russie et de la science russe et sa séparation de l’espace international de la recherche sont très regrettables. »