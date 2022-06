Beauguel parle en français d’un diplôme en République tchèque : On lui a aussi proposé une femme à Pilsen, mais il veut gagner de l’argent

« J’ai définitivement passé le meilleur moment de ma vie. J’ai eu la meilleure saison derrière moi et je suis libre, maintenant je peux signer où je veux. Je suis devenu le meilleur tireur, étranger et attaquant. Je pourrais difficilement aller mieux « , a-t-il dit. louez ses actes.

En même temps, il ne s’amusait pas toujours en Bohême occidentale. Il a également eu du mal à s’adapter aux rapports. Cependant, sous l’entraîneur Michal Bílek, elle a gagné en confiance et est devenue l’une des principales stars de Victoria.

« Même si je n’étais pas très bon dans certains matchs, l’entraîneur actuel ne m’a pas remplacé tout de suite et il croit toujours en moi. Et je le lui ai rendu. Je sens que j’ai été un acteur clé pour le résultat dont je suis très content », a-t-il admis dans l’interview.

Dans le même temps, il s’est blessé lors d’un entraînement hivernal, ce qui n’était pas de bon augure pour lui avant l’expiration du contrat.

« Il y a même des rumeurs selon lesquelles je ne veux plus jouer à Pilsen. J’ai raté quelques matchs de préparation, je voulais prendre le temps de me remettre en forme pour les matchs de championnat. J’ai dit à mon agent que j’aimerais (avec la prochaine solution d’engagement) attendre la fin de la saison à plein temps et voir ce qui se passera ensuite. »

« Je veux bien finir à Pilsen. Même les fans qui ne m’avaient pas auparavant m’aiment soudainement. Juste un homme m’a dit lors d’un grand trajet en bus à travers la ville : Reste. Je te donnerai, toi et ma femme, si tu veux. Surtout, restez avec nous. (rires). C’est arrivé, je pleure. J’ai reçu beaucoup de messages. Même les fans slaves et spartiates ont écrit qu’ils vont me manquer », a-t-il décrit la folie qui sévissait autour de lui.

Cependant, les célébrations de Pilsen appartiennent au passé. Maintenant, le natif de Strasbourg doit décider où mèneront ses pas.

« Je profite de mes vacances en ce moment. Nous devons décider avec l’agent. Il commence à agir. Je n’irai probablement plus dans un grand club, mais je veux trouver quelque chose d’intéressant financièrement qui soit aussi un défi sportif . une carrière dans un championnat français bien rémunéré. Je n’ai pas peur de dire que je préfère l’aspect financier maintenant. Parce que maintenant je ne peux pas dire que je serai en sécurité après la fin de ma carrière. Ma priorité est de jouer pour un autre quatre ou cinq ans et économiser le plus d’argent possible », a-t-il déclaré à propos de ses objectifs.

Mais il ne compte pas seulement sur le football. Une entreprise non liée au football est en cours d’exécution.

Photo: Vlastimil Vacek, Pravo Jean-David Beauguel de Victoria Pilsen lors des célébrations du championnat.Photo : Vlastimil Vacek, Droit