Première victime de l’inflation : Danone va réduire sa production et réduire drastiquement l’offre de yaourt

Danone doit répondre à la hausse des prix du pétrole et du papier et à l’évolution des habitudes de consommation qui limitent leurs achats. Il essaie aussi d’accommoder les commerçants qui essaient d’économiser sur le transport des marchandises et leur stockage.

géant français de l’alimentation et Le plus grand producteur de yaourt au monde, Danone, limite la variété de ses produitsvendeur. Ayla Ziz, responsable des ventes mondiales de la société, a déclaré à Reuters. Selon lui, les entreprises ont été contraintes de réagir à la hausse des prix du pétrole et du papier ainsi qu’à l’évolution des habitudes de consommation qui restreignent les achats en raison de la hausse des prix causée par la hausse des prix des transports après la pandémie de coronavirus et la guerre de la Russie en Ukraine.

Ziz dit que Danone veut « rester compétitif » donc il ne limite pas les remises, mais vend moins de types de produits, ce qui l’aidera également à économiser sur les coûts logistiques. Selon lui, l’entreprise restreint les soi-disant « unités de stockage », ce qui signifie que certains supermarchés devront accepter des produits avec moins de saveurs et un choix de tailles d’emballage plus petites. L’entreprise négocie actuellement avec des clients individuels pour évaluer quels entrepôts devraient être restreints.



Les entreprises de consommation comme Danone produisent de nombreuses versions du même produit – des grandes et petites tasses du même yogourt aux différentes saveurs et emballages en vrac. La simplification de la gamme peut signifier que certains d’entre eux peuvent être sacrifiés pour qu’il soit moins coûteux pour les détaillants de conserver et de gérer des stocks plus petits et moins complexes. Les supermarchés peuvent dépenser moins d’argent pour stocker, suivre et transporter les produits.

Cela rend le transport et l’entreposage des marchandises plus chers

Les fabricants de produits alimentaires négocient les prix avec les supermarchés depuis l’année dernière. Les discussions sont particulièrement difficiles en Europe, où les coûts des transports locaux ont atteint des niveaux record. La chaîne alimentaire britannique Tesco a déclaré vendredi que certains Britanniques achetaient moins ou se tournaient vers des produits moins chers de leurs propres marques en raison de la hausse du coût de la vie. Certaines épiceries ont retiré plusieurs produits du comptoir cette année parce qu’elles ne peuvent plus les vendre.



