Actualités et rumeurs du FC Bayern Munich

FC Bayern : Nübel attaqué par des experts de la télé

Le gardien Alexander Nübel est actuellement prêté par le FC Bayern à l’AS Monaco pour y franchir une nouvelle étape. Cependant, les réalisations du joueur de 24 ans ont suscité des critiques plutôt que de l’enthousiasme.

« Et ce sera le futur successeur de Manuel Neuer au Bayern? » L’ancien gardien du PSG, Jérôme Alonzo, l’a confié récemment dans une émission en direct. Équipe de télévision et a continué à attaquer l’ancien joueur de Schalke: « Il ne m’a pas fait bonne impression. Il avait l’air faible, peu sûr de lui et techniquement limité. »

Monaco a commencé après avoir échoué à se qualifier pour la Ligue des champions en Ligue 1 avec seulement quatre points en cinq matches, dont Nübel.

Les erreurs mineures et l’inattention sont à l’ordre du jour lors de ses huit apparitions pour le Royaume. Nübel a également fait une grosse erreur ou une autre.

L’entraîneur Niko Kovac reste fidèle à son gardien de but, la confiance de l’entraîneur dans les capacités de l’entraîneur allemand est inébranlable. Lors d’une conférence de presse, l’ancien entraîneur du Bayern a déclaré à propos des solides performances d’entraînement de Nübel et de son grand désir de s’améliorer : « Il va s’améliorer, j’en suis absolument sûr. »

Jeudi contre Sturm Graz en Ligue Europa (9 soirs sur LIVETICKER), il aura une nouvelle chance de faire ses preuves. « Alex a besoin du jeu, du rythme », a expliqué Kovac, ajoutant : « Cette compétition est très importante pour nous. »

Nübel a déménagé de Gelsenkirchen à Munich à l’été 2020 après être brièvement devenu le centre d’intérêt de plusieurs grands clubs. Cependant, lors de sa première saison, Nübel n’a fait que quatre apparitions derrière Neuer.

© getty Peu de choses se sont déroulées comme prévu pour l’AS Monaco avec Niko Kovac, Kevin Volland et Alexander Nübel.

FC Bayern : Sabitzer contre Bochum dans le onze de départ ?

Julian Nagelsmann a annoncé quelques changements dans le onze de départ pour le choc de samedi prochain contre le VfL Bochum. « On va donner un break à tel ou tel joueur, mais pas à la huitième place », a déclaré l’entraîneur du FCB.

Après des prestations convaincantes contre le RB Leipzig (4-1) et le FC Barcelone (3-0), Nagelsmann veut aussi tenir compte du caractère de certains joueurs. « Nous avons une équipe qui a l’habitude de jouer tous les trois jours et beaucoup de joueurs de l’équipe le veulent aussi. Je ne leur enlèverais pas un match. »

Cela peut signifier des joueurs de haut niveau comme Manuel Neuer, Johsua Kimmich, Thomas Müller et Robert Lewandowski.

Encore botteur rapports, Nagelsmann pèsera qui a besoin de repos après « consultation avec le service médical ». La nouvelle recrue Marcel Sabitzer pourrait donc être dans le onze de départ pour la première fois après deux brèves apparitions.

Serge Gnabry et Kingsley Coman, qui sont sortis du banc à Barcelone, et Lucas Hernandez sont également considérés comme des prétendants.

FC Bayern, News: Ze Roberto impressionne avec des photos de ses muscles

L’ancien joueur du Bayern Ze Roberto n’a pas cessé de faire de l’exercice même après la fin de sa carrière (2017). Le joueur brésilien fait du fitness depuis plusieurs années, comme en témoigne la photo qui vient d’être téléchargée.

« C’est plus facile de se démarquer quand on vise la première place », a écrit le joueur de 47 ans. Instagram sous l’image corporelle spécifiée.

Ze Roberto a joué un total de douze ans en Bundesliga et a fait 336 apparitions, 39 buts et 97 passes décisives. Avec le FC Bayern, il a été champion et quadruple vainqueur de coupe.

