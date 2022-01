Ligue des Nations : « C’est clairement hors-jeu » | sport

PrécédentChronique en direct

Alors que les joueurs français soulevaient le trophée de la Ligue des Nations soutenus par la clôture de fer séparant les deuxièmes, Luis Enrique applaudissait au premier rang. Un par un, ils ont encouragé leurs footballeurs avant d’assister au micro de TVE. La légalité du but de Mbappé a excité certains internationaux espagnols, mais l’entraîneur préfère garder sa règle pour ne pas parler d’arbitrage. « Je m’en tiens à mes armes pour ne pas parler de ce que je ne peux pas contrôler », a insisté l’entraîneur de Gijón. Dans la salle de presse, il n’a pas non plus critiqué sa performance.

1 Unai Simón, Marcos Alonso, Eric Garcia, Azpilicueta, Laporte, Busquets, Rodrigo (Fornal, min. 83), Pablo Páez Gavira (Koke, min. 74), Ferrán Torres (Merino, min. 83), Oyarzabal et Sarabia (Yeremy Pin, 60 minutes) 2 Lloris, Koundé, Varane (Dayotchanculle Upamecano, min. 42), Kimpembe, Aurélien Tchouameni, Pogba, Benjamin Pavard (Dubois, min. 78), Theo Hernández, Griezmann (Veretout, min. 91), Benzema et Kylian Mbappe Cibler 1-0 minute 63 : Oyarzabal. 1-1 minute 65 : Benzema. 1-2 minutes 79 : Kylian Mbappé. Carte jaune Pogba (min. 45), Koundé (min. 54), Laporte (min. 85) et Kylian Mbappe (min. 88)

La réaction des internationaux espagnols n’a pas été aussi froide que celle de leur entraîneur. Le protagoniste de la pièce, Eric García, décrit le décor avec haine. « Ils ont mis le ballon derrière eux et je l’ai touché au bon moment. L’arbitre m’a dit que je voulais jouer le ballon et que je devais rester à l’écart parce que c’est la règle. Hors-jeu bien sûr, dans la vie un défenseur sort dans un match comme celui-ci », a déclaré le défenseur central Bara. La colère est répandue parmi les Espagnols. « Nous tous qui avons déjà joué au football savons que c’est hors-jeu, celui qui établit ces règles n’a jamais joué au football de sa vie. Ça m’est arrivé avec le Real l’année dernière et l’année d’avant. C’est quelque chose qui doit changer, Eric ne veut pas jouer au football », s’est plaint Mikel Oyarzabal, le buteur espagnol. « Chaque arbitre interprète les règles comme il le souhaite, pour moi c’est hors-jeu, mais vous ne pouvez pas regarder en arrière. Nous sommes meilleurs qu’eux et nous devons être fiers », a ajouté Aymeric Laporte.

PLUS D’INFORMATIONS

Plongé dans l’analyse des matchs, Luis Enrique se contente de ce que ses joueurs ont à offrir. « Nous sommes partis sans trophée, mais nous avons joué en tête-à-tête contre la meilleure équipe du monde, avec un potentiel physique et une qualité incontestable », a fait valoir l’Espagnol. « Cela a été difficile pour nous dès le début car ils ont bien pressé, mais nous avons rivalisé avec nos canons et nous aurions pu avoir des occasions franches de les gagner, mais nous avons concédé le nul ». Pour l’entraîneur asturien, le rythme que la France a suivi est crucial. « La dernière demi-heure de la première mi-temps a répondu à ce que nous proposions. En deuxième mi-temps, tout était relativement sous contrôle et quand nous avons marqué le penalty, l’injustice est arrivée. Habituellement, quand une équipe encaisse, elle perd et c’était un moment intéressant pour causer des problèmes, mais Benzema a marqué un but spectaculaire après avoir surmonté notre pression ». La conclusion de Luis Enrique est que le tournoi a renforcé ses joueurs : « C’est un autre rocher dans le sac à dos. Vous arrivez toujours à une conclusion. J’espère qu’il y aura des problèmes dans la prochaine liste, même à chaque fois qu’on fait entrer un nouveau joueur, les garçons apparaissent », a conclu le coach.

L’entraîneur de l’équipe espagnole, Luis Enrique Martínez, lors de la conférence de presse après le match contre la France. Vidéos: Jean Catuffe / AFP / VIDÉO : EFE

« En deux étincelles, ils nous ont tués. On connaît les joueurs qu’ils ont et qu’ils peuvent nous battre comme avant, mais je pense qu’on a été meilleurs », abonde Oyarzabal.

« Je voulais vraiment gagner un trophée avec l’équipe de France et aujourd’hui je l’ai eu », a déclaré Karim Benzema, le superbe buteur qui a empêché l’Espagne de prendre l’avantage grâce au but d’Oyarzabal. « C’est très difficile de gagner contre une grande équipe comme l’Espala. On a fait preuve de caractère, car cette équipe est très forte, ne lâche rien et aujourd’hui l’a encore montré », a poursuivi l’attaquant français, qui a également souligné l’importance d’atteindre rapidement l’égalisation : « C’est la norme pour une grande équipe, Don pas de panique, soyez patient et attendez. »

La différence entre « jeu délibéré » et déviation ou rebond

À la 80e minute, le penalty et la polémique de la finale de la Ligue des Nations se sont rejoints. À ce moment-là, Theo Hernández a laissé passer une passe en profondeur à Mbappé, qui est parti de la pole position pour marquer la finale 1-2. Eric García s’est lancé sur l’herbe pour tenter d’intercepter une passe et, touchant le ballon du talon du pied gauche, il a activé l’attaquant français, selon les règles. « Il sera réputé qu’un joueur en position de hors-jeu ne profite pas de la position lorsqu’il reçoit le ballon d’un adversaire qui joue volontairement le ballon, y compris une main volontaire (…) », précise la règle 11.2 du règlement .

L’arbitre final, l’Anglais Anthony Taylor, n’est pas allé revoir l’action au moniteur VAR car, dès le premier instant, cela a été considéré comme un jeu objectif car l’assistant n’a pas levé le drapeau pour signaler le hors-jeu de Mbappe à l’avance. .

Les actions d’Eric García ont été considérées comme un « jeu délibéré » en ce sens qu’il a tenté de couper le ballon. La situation inverse se produira si Mbappe profite d’une déviation ou d’un rebond accidentel pour marquer. Parmi ces « rebonds », les règles prévoient de frapper la balle au poteau, à la barre transversale, à un membre de l’équipe arbitrale ou à l’adversaire. Les règles pénalisent l’instinct naturel d’un défenseur d’essayer de couper une passe dangereuse, à moins qu’il ne s’agisse d’un « sauvetage », ce qui, selon les règles, n’est que s’il s’agit d’une action sous le bâton. Si Eric García laisse passer le ballon, Mbappe sera en position de hors-jeu.

Vous pouvez suivre EL PAÍS DEPORTES sur Facebook vous Indonésie, ou inscrivez-vous ici pour recevoir notre newsletter hebdomadaire.