Correspondant de Wnet Radio depuis la France sur la démission de l’archevêque de Paris et l’élection présidentielle.

Début décembre, le pape François a accepté la démission de l’archevêque de Paris, Michel Aupetit, 70 ans. La raison en est que les médias ont déclaré qu’en 2012, le métropolite avait eu une liaison avec une femme. Comme l’a dit Piotr Witt :

Si vous pensez que la récente démission de l’archevêque de Paris est l’événement le plus important de l’Église française, et plus précisément de l’archidiocèse de Paris, alors vous vous trompez peut-être.

Le 10 décembre, à l’église Saint-Sulpice, Mgr Michel Aupetit a célébré une messe d’adieu. Elle a réuni de nombreux croyants, dont de nombreux jeunes. Selon notre correspondant, cet événement est encore plus important que la démission elle-même.

A la fin de la messe, le célébrant, l’archevêque a reçu une standing ovation du public comme toute star du show-business pouvait en rêver. On pourrait penser que les Parisiens avaient remarqué la démission de leur curé, dont le titre officiel est désormais archevêque retraité.

Witt a rappelé que le métropolite parisien s’efforçait de restaurer les fonctions sacrées de la cathédrale Notre-Dame au plus vite après l’incendie. Par ailleurs, notre correspondant évoque l’élection présidentielle en France.

Pour accéder au pouvoir, un candidat doit obtenir la majorité. Il faut donc qu’il adopte une conception au goût commun et populaire, pour qu’il soit rapidement avalé, puisse être digéré par des millions de personnes.

Piotr Witt note que le P. Hugues-Félicité-Robert de Lamennais disait que « prêcher au peuple est la voix de Dieu ». Cependant, même si le prêtre a raison, cela

Avant que la « voix de Dieu » n’apparaisse sur l’urne, elle a subi tant de manipulations, tant de modifications qu’elle en est ressortie déformée au point d’être méconnaissable.

Les médias traditionnels et en ligne se situent entre les urnes et l’électorat. Le correspondant a déclaré que malgré la mort de Staline, l’effondrement du bloc de l’Est et de l’Union soviétique, la gauche est toujours attachée à la Seine.

Le gauchisme français a pris beaucoup de coups au cours des 70 dernières années.

En 1981, le Parti communiste français nomme Mitterrand à la présidence. Aujourd’hui, le président Macron, éminent dans ses postulats d’écologie et de lutte pour « l’égalité LGBT », fait comprendre aux électeurs qu’il est du bon côté.



PA