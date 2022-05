Actualité mode : découvrez l’actualité mode de la semaine – Vogue

+



Dior présente son premier défilé de mode en Corée du Sud à la centième université féminine

Un samedi marquant le dernier jour d’avril (30.04), Dior a présenté sa collection hiver 2022 à l’Ewha Womans University de Séoul, en Corée du Sud. L’événement était le premier de la marque dans le pays et a réuni des célébrités coréennes, dont la star du groupe Blackpink et ambassadrice mondiale de Dior, Jisoo, ainsi que des rappeurs et des acteurs tels que Bae Suzy, Oh Se-hun, Jung Hae-in et Yeri. .

Les patineuses ont ouvert le défilé, vêtues de combinaisons avec les mots « l’union fait la force » (l’union fait la force), dans l’esprit de fraternité entretenu par la directrice artistique de la maison, Maria Grazia Chiuri. La créatrice a terminé la présentation (pleine de références punk et étudiantes) en portant la veste universitaire pour femme, présente en Corée depuis 136 ans. .

Cidade Jardim rejoint une société de bijoux brésilienne dans une collaboration pour la fête des mères

CJ Fashion, la plateforme de shopping e-commerce de Cidade Jardim, se prépare pour la fête des mères avec une collaboration inédite avec six joailliers brésiliens : Prasi, Ara Vartanian, Ana Rocha & Appolinario, Ju Bochner et Sauer. Da Prasi, Helena Sicupira et Mariana Prates ont dévoilé les boucles d’oreilles Friburgo, en or et lapis-lazuli, matériaux qui figurent également sur la médaille Sauer, avec des rubis, qui se lisent « Je t’aime plus qu’hier et moins que demain », de la poétesse française Rosemonde Gérard.

De Ana Rocha & Appolinario, deux colliers sont nés : l’un en or et l’autre avec des perles, avec un pendentif cœur et le mot « love » dans différentes langues. Ara Vartanian a également choisi l’or pour représenter, dans une pièce de diamants et d’émeraudes, l’ancêtre

Ju Bochner a créé le collier en or jaune « Strar Of My Skys », qui évoque la protection, l’amour et la foi, tandis que Silvia Furmanovich a créé trois pendentifs de dendrites, de diamants et d’or jaune, formant un arbre qui symbolise la continuité des générations.

Des pièces limitées seront en vente jusqu’à fin juillet, exclusivement via le e-commerce de CJ Fashion.

Cartier ouvre les inscriptions pour une nouvelle édition de son programme pour encourager l’entrepreneuriat féminin

À partir du 16 mai (jusqu’au 30 juin), le joaillier français Cartier ouvrira les candidatures pour l’édition 2023 du programme Women’s Initiative. Inauguré en 2006, le projet annuel s’engage à encourager les femmes entrepreneures avec un soutien financier et social pour aider à développer leurs entreprises et à se développer. leurs compétences en leadership. .

L’édition de cette année apporte des nouveautés, notamment des prix thématiques et régionaux. Désormais, les régions Afrique subsaharienne, Océanie et francophone font partie de l’initiative. Les prix de la diversité, de l’égalité et de l’inclusion font également partie du module complémentaire, conçu pour promouvoir des solutions aux difficultés entrepreneuriales dans les communautés sous-représentées.

Les finalistes et les gagnants seront annoncés entre avril et mai 2023. La première place recevra 100 000 USD, tandis que les deuxième et troisième places recevront respectivement 60 et 30 000 USD. Les candidatures peuvent être déposées sur le site officiel de la Cartier Women’s Initiative.

Dona Santa se joint à des artistes brésiliens pour lancer une nouvelle collection avec des imprimés exclusifs

Dona Santa a lancé sa collection « Fauna e Flora », avec une atmosphère minimaliste et des collaborations avec le graffeur et muraliste Derlon Almeida et l’illustrateur de Pernambuco Gabriel Azevedo, qui a développé des imprimés exclusifs pour la nouvelle œuvre.

Sur une variété de tissus (y compris le tricot et le crochet en fibres naturelles comme le coton et le lin, en plus de la soie, du polyamide et d’autres matériaux biodégradables), Derlon Almeida a travaillé sur des illustrations en noir et blanc, tandis que Gabriel Azevedo a misé sur une palette colorée de vert et jaune, pour développer deux nouveaux design.

La collection « Fauna e Flora » est désormais disponible dans les magasins physiques de Dona Santa, à Recife et João Pessoa, ainsi que sur le e-commerce de la marque.

7 For All Mankind lance une collaboration avec la marque de luxe italienne Nº21

La marque de denim haut de gamme 7 For All Mankind et la marque de luxe italienne Nº21, dirigée par Alessandro Dell’Acqua, se sont associées pour lancer une collection capsule de jeans jeunes, modernes et déconstruits.

Le partenariat mise sur une palette minimaliste pour créer des couches et des proportions dans des coupes (pantalons, sweat-shirts, hauts courts, sweats à capuche et manteaux) qui valorisent la « fonction », comme le dit Dell’Acqua, qui a travaillé comme directeur créatif de la société française Rochas. , .