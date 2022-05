Le directeur technique du Real Madrid a été un grand architecte du retour contre City

Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madridn’a pas de mots pour décrire ce qu’il a vécu ce mercredi, après s’être qualifié pour une nouvelle finale européenne : « Les joueurs ne baissent jamais la main, c’est quelque chose de spécial Real Madrid, C’est inexplicable. Il faut remercier les joueurs pour ce qu’ils ont fait. Pour l’amour de l’environnement, de l’ambiance. Et puis nous devons donner la priorité à la qualité que nous avons. Personne ne pensait que nous jouerions la finale cette année et nous y sommes. »

« Ce n’est pas facile à expliquer. Quand tout le monde pensait que le match était terminé, les petits détails suffisaient, les combinaisons et les buts de Rodrygo. Ce n’était pas long mais nous avons mis toute notre énergie. Pour gagner ce type de match, il faut aussi avoir un peu de chance. Les rivaux sont très forts, le jeu est très compétitif mais l’équipe n’a pas baissé les armes. Après le but, c’était beaucoup plus compliqué mais nous avons eu du sacrifice et de l’énergie, les changements ont beaucoup aidé », a-t-il ajouté.