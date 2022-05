Le patron de l’UEFA Ceferin se moque du Bayern et de la Bundesliga

La Bundesliga n’a pas la meilleure réputation en Europe. De nombreux fans ont vu les ligues espagnole et anglaise clairement devant l’Oberhaus allemand. Le patron de l’UEFA, Aleksander Ceferin, ne semble pas non plus être un grand fan de la Bundesliga.

Avec le dixième titre consécutif, le FC Bayern a établi un nouveau record dans les meilleures ligues européennes. Aucune autre équipe d’Italie, d’Angleterre, de France et d’Espagne n’a fait cela auparavant.

Alors que Munich a célébré à juste titre cette victoire historique, de nombreux critiques ont considéré la série de titres unique de manière critique et comme preuve qu’il n’y a pas de rivalité sérieuse en Bundesliga. Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, n’est pas non plus très enthousiasmé par la domination bavaroise.

Ceferin critique la domination du Bayern

Dans une conversation avec le journal sportif croate « Sportske Novosti » Ceferin a critiqué la suprématie du Bayern et du Paris Saint-Germain dans leur propre ligue : « Ces deux ligues ne sont pas fortes. Deux clubs dominent. En Italie, il y a plus de concurrence mais ils ne sont pas financièrement solides. La Premier League a la plus grande tradition. »

Selon le joueur de 54 ans, la domination du championnat national est en grande partie responsable du fait qu’aucun club n’a trop progressé en Ligue des champions : « Le Bayern et le PSG n’ont pas la compétition nécessaire dans leur propre pays, ce qui signifie que les deux clubs ont été éliminés tôt de la Ligue. Champions. »