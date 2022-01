30% des Brésiliens veulent continuer à travailler entièrement dans le modèle du bureau à domicile, selon une étude – poca Negócios

+



Des recherches montrent que 30 % des Brésiliens souhaitent continuer à travailler entièrement dans un modèle de bureau à domicile (Photo : Ruthson Zimmerman/Unsplash/Creative Commons)

Une enquête menée par Bain & Compagnie identifier l’impact de pandémie dans l’évolution des profils professionnels. Les données montrent que 30% du Brésil veut continuer à travailler complètement sur le modèle quartier général au moins cinq jours par semaine. 33 % choisiraient de travailler deux à trois jours par semaine dans un bureau.

L’étude révèle que les progrès des technologies de communication et l’émergence de nouvelles plateformes numériques permettent aux entreprises de réduire leurs coûts et d’accroître leur flexibilité.

D’autre part, le niveau de stress des professionnels a également augmenté. 65% des personnes âgées de 18 à 34 ans déclarent se sentir stressées ou dépassées lorsqu’elles sont isolées. Dans le groupe entre 35 et 54 ans et plus de 55 ans, ces pourcentages étaient respectivement de 61 % et 50 %.

Apprentissage « L’avenir du travail : réhumaniser le travail » fabriqué au Brésil et dans neuf autres pays : États-Unis, Allemagne, France, Italie, Japon, Chine, Inde, Inde et Nigéria. Au total, 20 000 professionnels sont entendus.

Au Brésil, 2 000 personnes ont été interrogées. Les trois principales priorités des travailleurs brésiliens sont : de bons salaires et avantages sociaux (23 %) ; occasions de grandir et d’apprendre (17 %); et la flexibilité des horaires de travail (9%).

« La relation entre les travailleurs et les entreprises change radicalement, obligeant les dirigeants à repenser leur approche des équipes », a déclaré Alfredo Pinto, associé chez Bain & Company. « Et il n’y a jamais eu de meilleur moment pour le faire : le talent devient rapidement la ressource la plus précieuse d’une organisation. »

