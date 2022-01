L’équipe nationale contre la France : le danger aigu du blanchiment – sport

La façon dont les footballeurs perçoivent leur propre jeu est en grande partie la même, quel que soit leur niveau de professionnalisme, dans les ligues de district, en Bundesliga et aussi en équipe nationale. Toute personne qui n’est pas en proie à l’esprit maléfique de la défaite ou qui se déprécie notoirement aime utiliser le subjonctif euphémique, surtout après une défaite. Il dit ensuite, par exemple : « Si nous avions tenté notre chance à la 32e minute, le match se serait terminé de manière très différente. » Ou : « Si nous n’obtenons pas de but là-bas, il y a un autre match. » Ou comme Toni Kroos mardi soir : « Nous avons eu une bonne chance, pas moins que la France – un but malchanceux a décidé du match. »

Les opinions de Kroos sur les choses déclenchent automatiquement des poursuites pénales dans une société intéressée par le blanchiment à la chaux et la danse des rêves. Dans une classe de district, vous pouvez dire quelque chose comme ça en toute sécurité après avoir bu une bière dans un club-house, mais pas en tant que professionnel de haut niveau à la télévision après une défaite au début du tournoi, ce qui a rendu le pays sobre et l’a même partiellement secoué. Du point de vue compatissant de Kroos sur lui-même et ses coéquipiers, des théories populaires ont ensuite été dérivées, entre autres, selon lesquelles l’Allemagne de Jogi Löw avait depuis longtemps quitté le vrai terrain et s’était installée dans sa propre vérité trompeuse. C’est juste qu’il y a encore l’équivalent des champions de France. Au bout de 15 ans, l’Allemagne de Jogi Löw avait aussi une mauvaise image. C’est l’une des raisons pour lesquelles 0-1 au début des Championnats d’Europe est non seulement frustrant, mais aussi pessimiste.

Fondamentalement, il n’est pas nécessaire d’intenter une action en justice sur le fait que Kroos – et pas seulement lui – discute mieux que jamais des performances de l’Allemagne. Malgré le résultat étriqué et une résistance respectable, la France sort logiquement vainqueur de cette rencontre, surtout après avoir encaissé un but précoce comme prévu. Le fait qu’un onze aussi doué que les Français ait délibérément abandonné l’art et la beauté est à la fois triste et admirable : dans la France de Didier Deschamps, artistes et divas sont profondément dociles à leur discipline collective.

Löw doit encore travailler avec l’improvisation

Un bon mot pour l’Allemagne Löw devrait enfin être mis ici. Par rapport aux champions du monde, qui occupent presque parfaitement tous les postes, les DFB-Elfes n’ont pas de classe collective car ils n’ont pas les bons spécialistes à tous les postes. Il n’y a pas d’arrière droit universellement expérimenté, pas de milieu de terrain autoritaire de haut niveau, pas de buteur fiable dans l’équipe dans la surface de réparation – Löw improvise constamment.

D’autres entraîneurs nationaux auront également des problèmes de déséquilibre dans une équipe talentueuse mais incomplète – même si un autre entraîneur pourrait s’avérer plus décisif et efficace que Löw, qui prend encore une fois très longtemps pour faire ce qui est nécessaire (par exemple avec Kai Havertz) . Pour la nomination de Joshua Kimmich en tant qu’ailier droit, en revanche, l’entraîneur national a déjà reçu une standing ovation d’experts – maintenant, les inconvénients de cette solution ambiguë deviennent clairs. Kimmich avait trop peu d’influence sur les ailes, son malaise était évident.

On savait avant le match que l’équipe allemande actuelle n’était pas au même niveau que la France.L’Allemagne partage cette faiblesse compétitive avec de nombreuses autres grandes nations du football. Toni Kroos a raison : ce n’est pas une honte. Cependant, la défaite augmentait le risque que l’ère Löw se termine en disgrâce.