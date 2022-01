Jan Ullrich, toi en enfer | sport

Armstrong et Ullrich, cette année à Majorque. Elisabeth Kreutz

Jan Ullrich est soigné dans une clinique de réadaptation suisse, rapportent les médias allemands image, qui précise que le voyage en Suisse du seul Allemand à avoir remporté le Tour de France a débuté le 2 décembre dernier sur l’île de Cuba. Là, Ullrich a fêté ses 48 ans lors d’une fête pleine d’alcool et de drogue, et, selon les commérages obligés, à oublier avec ses amis qui avaient été invités à rompre récemment avec sa petite amie. Sur le chemin du retour vers l’Europe, il se sentit si mal que lors d’une escale de son avion au Mexique il dut débarquer et être hospitalisé. Là, selon image, visité par Lance Armstrong. Lorsqu’il se sera un peu remis de son effondrement, il s’envolera pour la Suisse, le pays dans lequel il vivait lorsqu’il n’était pas à Majorque, pour entrer dans une clinique de rééducation, suivant éventuellement les mêmes étapes qui l’ont amené à surmonter une crise similaire en 2018.

Il y a à peine trois mois, dans la même Majorque où il a été arrêté en 2018 pour avoir été ivre, très ivre, avoir clôturé le jardin du voisin, fait la fête et fait toute une histoire, le dernier acte violent de dépression solitaire – sa femme et ses enfants sont allés en Suisse, au bord du lac de Constance, parce qu’ils n’en pouvaient plus – et la négligence qui l’a amené à acheter un écran de télévision plasma pour se divertir en l’enregistrant. Il se rend en Allemagne, où il est arrêté pour avoir agressé une femme dans un hôtel. Il entre pour la première fois dans la clinique suisse pour se purifier, et Armstrong y apparaît, l’homme qui lui a donné le complexe tout au long de sa vie sportive. Il la serre dans ses bras, marche avec elle. Des photos appropriées sont prises. Ullrich a dit qu’il était heureux. Qu’il guérira Que je ne boirai que de l’eau.

Jan Ullrich est un homme obéissant et simple dont la vie ressemble à des montagnes russes. Dans les nuages ​​hier. Noyade aujourd’hui. Dans les nuages ​​hier. Noyade aujourd’hui. Sans paix. Pas de trêve. Et les gens vivaient autour de lui, ils se moquaient de lui, lui tapotaient le dos, ils disparaissaient et il réapparaissait en pleurant.

Selon l’endroit où vous lisez le nom du cycliste allemand, vous devinerez rapidement comment il va dans la vie, et ça n’a pas été très bon ces derniers temps. En son temps de grand cycliste, alors qu’il était considéré comme l’Indurain de l’Est, le prodige qui a battu pour la première fois la Navarre dans le contre-la-montre du Tour 96, l’acte physique a pris le relais, et un an plus tard, il a remporté le Tour, c’est seulement écrit à son sujet, et avec la plus grande admiration. , dans les médias sportifs. Lance Armstrong a commencé à le battre sans pitié et sans pitié Tour après Tour, année après année, et, avec Armstrongdépendance, la fragilité cachée derrière la carapace du redoutable gamin est-allemand, du missile nucléaire Rostock, commence à faire surface, là où seuls les très forts grandissent et prospèrent. « Dix ans avant de le gagner, quand j’étais un gamin de 13 ou 14 ans à l’école de cyclisme, je ne savais même pas que le Tour existait. J’étais un gamin pris dans une tornade en RDA », expliquait récemment Ullrich dans Équipe. « Je ne m’en étais pas rendu compte du tout, je ne savais pas à quel point gagner cette course allait changer ma vie. »

Un garçon qui, en grandissant pendant quelques années, ne s’est souvenu de son père que lorsqu’il s’est coupé les cheveux très courts et que les cicatrices sur son crâne ont commencé à apparaître. « J’avais un père alcoolique et violent », a-t-il déclaré. « Je me souviens du premier gros coup qu’il m’a donné. J’avais six ans et la cicatrice m’a laissé pour toujours. »

Ses luttes intérieures pour être à la hauteur des attentes des autres, ses tentations avec le dopage et la drogue et l’alcool, lui ont également valu une place dans la presse avant d’être qualifié de jaune, de sensationnel ou de terrible et, désormais, de la presse populaire. Sa retraite, à 33 ans, a été précipitée par l’Opération Puerto, un réseau de dopage organisé par Eufemiano Fuentes, le plongeant, après le bruit habituel de la plongée, dans le silence noyé de la vie. Et du fond de la mer, de l’oubli, il remonte à la surface de temps en temps, comme un dauphin qui étouffe et a besoin de remplir ses poumons d’oxygène toutes les 10 minutes, et reçoit l’air et la gifle de la vie. Sa photo, son histoire, n’apparaît désormais que dans les médias populaires, mauvais visage, mauvaise apparence, rapport de police et rapport médical accompagnant la photo.

Il y a à peine trois mois, alors que l’automne commençait à Majorque, Armstrong est revenu rendre visite à son désormais « âme amie ». Le criminel nord-américain, le narcissique qui se nourrit de l’admiration qu’il suscite, en quête d’acceptation dans la vie sociale, dans le corps de la soi-disant référence comportementale, se rend sur l’île avec le millionnaire pour lequel il paie des milliers de dollars. qu’ils chevauchent avec lui, le vainqueur des sept Tours effacés, et il leur a même promis qu’Ullrich se joindrait également à sa marche. Pour donner plus de publicité au bon travail d’intégration d’Ullrich dans la normalité des champions, Armstrong a organisé une diffuser dans laquelle les Allemands le remerciaient de son amitié, parce que sans son aide il n’aurait pas pu abandonner la drogue et l’alcool, qui l’ont presque détruit, et qu’il avait trouvé du plaisir dans l’eau et dans la vie simple, dans son nouvelle vie. sa petite amie, en visite chez ses quatre enfants… « Il y a trois ans, j’ai passé un très mauvais moment et tu es venu me rendre visite. Tu me rends heureux. Tu m’as peut-être sauvé la vie parce que je suis comme Marco Pantani. Presque mourir. Mais j’ai récupéré et maintenant j’ai de bons amis », a déclaré Ullrich, qui tout au long de sa vie a avoué avoir simultanément craint et détesté les Américains dont il s’appuyait sur le comportement. « Dieu m’a donné ce corps et ce talent. Soit je ne suis rien, soit je suis tout. J’ai un entraîneur pour veiller sur moi. Je pratique tous les jours. Je bois de l’eau. J’ai arrêté de boire de l’alcool et de la drogue il y a trois ans. Je vis très sainement, mon petit ami ne cuisine que des aliments sains pour moi. Je suis en forme et très heureux. »

Au diffuser, Armstrong a abandonné son ami existant. « Vous avez complètement changé ma vie », a avoué le Texan à l’Allemand. « Tu m’as poussé à bout en tant qu’homme. » Et puis sur son Instagram, Armstrong continue de voler la vedette. « Il est impossible de mettre des mots sur ce que cela signifie pour moi (et pour des millions d’autres) de voir cet homme guéri et en bonne santé », a écrit Armstrong. « Je suis tellement fier de toi, champion… Je sais juste que je t’aime tellement et que je serai toujours à tes côtés. »

Né de nouveau à Majorque

Quelques jours plus tard, la cérémonie de retrouvailles du coureur allemand s’est terminée par la célébration de Majorque 312, l’événement cycliste qui en a fait le protagoniste et a permis aux cyclistes de son temps, comme Joseba Beloki ou Fernando Escartín, ancien client du docteur Michele Ferrari ou Eufemiano Fuentes, expert en dopage dans les années 1990 et au début des années 2000. Des patients dopés comme lui et Armstrong, et Pantani et Chava, tous deux morts de toxicomanie,

Tous les enfants sont pareils silence, du sentiment qu’ils n’ont jamais fait quelque chose que personne d’autre n’a fait, ils ont pris leur photo avec lui, tout le monde l’a applaudi, lui a voué une amitié éternelle, l’a encouragé et a pagayé à ses côtés. C’était la première fois de sa vie qu’Ullrich avait pédalé 312 kilomètres à la fois. Ils sont tous heureux. Tout le monde parle de l’importance de la santé mentale des sportifs, victimes de la pression et des caprices des autres. Tout le monde veut être comme Simone Biles, la gymnaste qui a transformé les JO de Tokyo en dépression de succès et en peur de voler et qui lors de sa dernière apparition à la télévision et dans les médias a annoncé qu’elle avait tout surmonté grâce à l’aide d’un spécialiste psychiatrique, et que quiconque le voulait pouvait y aller aussi. , qui s’appelle Exercice forcé Et ils servent aussi en ligne.

Aujourd’hui, Jan Ullrich souffre dans une clinique. Des amis pleurent en ligne. La vie n’est pas aussi facile qu’un film bien intentionné.

