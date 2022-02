Yulimar Rojas fait plus au saut en longueur

Yulimar Rojas va vivre ce jeudi sa deuxième compétition de l’année au Meeting Indoor Hauts-de-France Pas-de-Calais. Le Vénézuélien reviendra à l’action lors de l’épreuve de saut en longueur.

Le week-end dernier, Rojas a terminé deuxième du Championnat espagnol des clubs féminins de la Coupe Iberdrola 2022 sur le terrain couvert représentant le FC Barcelone.

Yulimar a commencé avec deux zéros, suivis de 6,55 m. Au quatrième essai, il a ajouté une faute pour atteindre ensuite un saut de 6,51 m et a clôturé avec une autre erreur. Irati Balerdi du Club At. San Sebastián a également terminé 6,55 m, mais n’a ajouté qu’une faute à son compte, un résultat qui l’a vu devenir champion à Madrid.

« Le saut en longueur est un nouvel objectif que nous nous sommes fixé. Ces journées sont destinées à analyser, affiner et améliorer. Nous avons les meilleures sensations pour cette nouvelle compétition qui me rend très excité », a déclaré Yulimar, qui a un record personnel de 6,59 m en salle à Valence 2020.

La championne olympique et quadruple championne du monde de triple saut continuera à chercher sa meilleure distance, cette fois contre l’Ukrainienne Marina Beck, la Biélorusse Natasha Ivanova, l’Américaine Quanesha Burks, les Espagnoles Fátima Diame et María Vicente, Akena Jonhs de Burnaby, la Hongroise Anastasia Nguyen. , Maely Dalmat de France et Noor Vitz de Belgique.

Meilleure action

L’événement fait partie de la catégorie or du World Indoor Tour de World Athletics, et Rojas est l’un des athlètes phares de l’événement qui réunit l’athlétisme européen et mondial le plus sélectionné au début de la saison en salle.

Yulimar Rojas de Caracas sera à nouveau à l’honneur dans son parcours pour devenir la reine du saut en longueur.

Lift aura lieu à 16h00 heure vénézuélienne à l’Arena Stade Couvert Liévin en France.

« Les préparatifs de Yulimar Rojas ont été très bons (…). Ce jeudi, nous sauterons encore loin en tant que compétition de préparation pour la Coupe du monde en mars. Tout s’est très bien passé », a déclaré son entraîneur, Cuba Ivan Pedroso.

Les championnats du monde en salle auront lieu à Belgrade du 18 au 20 mars.