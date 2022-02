La chronique française de Wes Anderson, raté des Oscars 2021

Par Aglaia Berlutti.

Il y a cinq ans, le réalisateur Wes Anderson a décidé d’écrire, puis de réaliser, ce qu’il a appelé « une extraordinaire lettre d’encouragement au journalisme ». Le résultat fut The French Chronicle, une combinaison de l’obsession du réalisateur pour la tromperie et la brillance. L’incroyable beauté de la reconstitution, la croyance du réalisateur en la double lecture et un sens de l’humour satirique. Mais aussi, une certaine douceur dans ses propositions, des arguments parfois superficiels et parfois triviaux. Au final, cependant, le film est exactement ce qu’il promettait : une lettre d’amour au journalisme.

Wes Anderson a oublié les Oscars 2022. Non seulement The French Chronicle (2021) n’a obtenu aucune nomination dans la catégorie la plus importante, mais elle est passée inaperçue pendant la majeure partie de la saison des récompenses. Qu’est-ce qui est causé par ce phénomène ? Le style d’Anderson est-il usé ? Alors qu’en 2014, The Grand Budapest Hotel était un succès critique retentissant, le nouveau voyage de l’écrivain dans le monde du journalisme semble s’arrêter à raconter un univers plus grand et plus complexe que les bons souvenirs d’un hôtel de luxe.

Reflet de la vie réelle (ou du moins, réfraction discursive de l’identité collective), le cinéma tend à être la caisse de résonance des petites obsessions et aspirations des réalisateurs, pour la plupart architectes de petites structures symboliques d’une énorme valeur conceptuelle. Peut-être pour cette raison, Wes Anderson a une conception cinématographique basée sur une petite vision du monde se transformant en une métaphore de quelque chose de plus profond, intemporel et surtout symbolique. Pour Anderson, le cinéma représente une vaste étendue fertile dans laquelle il crée une toute nouvelle dimension esthétique en tant que langage, et explore en même temps des idées plus complexes sur la compréhension de l’identité, de l’individu et de ce qui nous lie à la culture. .

Il en résulte de minuscules boîtes de jouets visuels, pleines de méta-références et, surtout, une recherche consciente du sens complexe du cinéma comme reflet du moi collectif : Au Grand Budapest Hotel, il transforme sa distribution humaine en marionnettes qui allez d’un côté à l’autre. , dans un mini monde plein de beauté et de couleurs. Avec une attention presque obsessionnelle aux détails, Anderson parvient à créer des réflexions humoristiques, parodiques et sincères sur la grande douleur humaine, mais aussi sur la persistance de certaines idées sur la beauté qui endure la douleur. Le tout enveloppé dans une merveilleuse collection de blagues amusantes, de spectacles incroyables et de belles vues sur l’une des villes les plus élégantes d’Europe. De toute évidence, pour le réalisateur, la tension entre le beau, le fort et l’extraordinaire est analysée à partir de certaines subtilités appréciables et toujours émouvantes de l’intrigue.

Dans « Isle of Dogs » (2018), Anderson répète l’exploit, mais le fait aussi d’un point de vue fantaisiste qui transforme les allers-retours des employés de l’hôtel de Budapest en une quête de sens existentialiste qui se transforme en quelque chose de plus basique, plus plus proche du voyage d’un héros que d’une quête constante d’allégorie et de renaissance spirituelle. Bien plus sophistiquée et ambitieuse que ses expériences précédentes dans Stop — Motion (une adaptation de l’histoire de Roald Dahl de 2009 « Fantastic Mr Fox »), « The Isle of Dogs » est une dystopie sans prétention, mais elle l’est, pour le moment. de même, il cherche à indiquer l’avenir imminent de la compréhension de la bonté morale et de la justice dans les perceptions primitives, presque spirituelles. Basé peut-être tangentiellement sur le classique espagnol « Fuenteovejuna » (surtout, de la nécessité de re-changer le tissu social en raison d’une situation violente presque imprévisible), l’histoire passe par de subtils appartements de justice, d’auto-préservation et une perception très étrange de douleur et de rédemption spirituelle. Avec un scénario mesuré et plein d’esprit signé par Anderson lui-même et Kunichi Nomura, le film analyse les relations de pouvoir sous l’angle d’un humour noir et parfois tordu qui reflète les inquiétudes sur l’incertitude de l’avenir. Des perceptions de la ville fictive de Megasaki aux visions réfléchies de la maladie et de l’ostracisme en passant par une maladie mystérieuse appelée « Snout Fever », le film réfléchit avec acuité sur une version de la réalité dans laquelle la douleur et son déracinement font partie de l’intrigue, mais sans tomber dans douleur ou privation atroce. Dans « Isle of Dogs », la recherche d’identité est assumée depuis la périphérie et il y a une presque belle compréhension de l’isolement comme dernière porte vers la solidarité et la recherche de l’individualité, merveilles d’intrigue qu’Anderson réalise d’une main ferme et d’un grand dévouement. .une conception du mignon et du sensible qui surprend par son parfait équilibre. Mais avec son dernier film, le résultat semble ambigu, incomplet et purement esthétique. Quel est le problème avec ce qu’on appelle le film le plus personnel du réalisateur ?

Qu’est-il arrivé à la Chronique française ?

Anderson est l’un des réalisateurs contemporains avec le plus grand sens de l’esthétique. Et pas seulement au sens le plus clair de la définition. Le réalisateur parvient à créer une perception esthétique, qui soutient son propre langage et, en même temps, contemple l’état de beauté comme symbolique. Tao de temps pour cette raison, dans l’univers de son dernier film La Chronique française tout est propre, beau et ordonné. De plus, il est manuel et fait à la main. Celui que l’on retrouve à l’infini comme une « lettre d’amour au journalisme », est en réalité une célébration manuelle. Pour la presse, l’information et la passion de l’écriture se traduisent par de précieuses feuilles de papier, des panneaux d’affichage et des salles de rédaction remplies de journalistes.

À maintes reprises, Wes Anderson a clairement indiqué qu’il y avait quelque chose d’important dans le film et qu’il s’agissait d’une croyance détaillée dans l’intrigue pour célébrer quelque chose qui n’existe plus. Ou du moins, Anderson a cédé et s’est souvenu de la mélancolie : son désir de parcourir le monde à la recherche de nouvelles. La chronique française célèbre plusieurs choses à la fois, sans doute. Mais son plus grand accent est sur l’idée de ce qui constitue le monde inconnu de la plupart des gens.

Dans un exercice mélancolique d’une grande tendresse et qui ne manquera pas de susciter la nostalgie, Anderson crée un monde. Cette fois, il ne s’agit pas seulement de couleurs pastel ou de symétrie soignée. Aussi la vitalité intérieure d’un film qui met l’accent sur les aventures de ses personnages. La chronique française célèbre en grand l’empreinte du temps et surtout, la condition du journaliste en héros mystérieux.

Anderson le fait en utilisant les mêmes astuces que dans tous ses films et en travaillant soigneusement sur la perception du pouvoir du désir de vérité. Ou plutôt, le besoin de compétition pour ce qui est juste ? Il y a quelque chose d’honnête, d’enfantin et de rayonnant dans la façon dont les films décomposent la façon d’enregistrer et de documenter la vie quotidienne. Les nouvelles et le journalisme sont au cœur de l’argument – ​​sans aucun doute – mais aussi des connotations du genre de vérité qui bouge en raison de ses qualités humaines.

Cependant, le réalisateur a gardé ses distances avec des sujets très profonds. Ou même pertinent. Et c’est pour cette raison que The French Chronicle ressemble plus à un étalage de belles images qu’à un hommage royal. Peut-être dans une décision consciente ou parce que le film ne prétend pas être plus qu’une subtile carte postale du passé, le scénario est plus compliqué que simple. Beaucoup plus beau que gras.

Le travail d’Anderson se déplace d’un endroit à l’autre, comme le montre la vue d’ensemble de ressources telles que le journalisme à l’ancienne. Mais il l’a fait entre les appels téléphoniques, les cris, les notes dans les cahiers. En fanfare adorable et douce qui finit par exploser en immense feu d’artifice à partir d’une situation erronée et souvent hilarante.

Pour autant, le réalisateur n’a pas touché au cœur du journalisme. Il n’y a pas de débats moraux, intellectuels ou éthiques. De plus, les questions sur le travail ou les intérêts sont assez importantes. Anderson, convaincu que la beauté est un langage en soi — et pourrait l’être — passe beaucoup de temps à cligner des yeux. Montrer un bureau où les idées sur ce qui est rapporté et comment cela est fait sont reconstruites dans un paysage intérieur parfait. Permettre aux personnages de parler, d’argumenter et de discuter dans des anecdotes joyeuses qui sont parfois déroutantes.

Chronique française, célébration mélancolique

Wes Anderson a une incroyable capacité à raconter avec de petits effets visuels qui frappent. Et la Chronique française en est pleine. De la bande originale d’Alexandre Desplat – le piano combiné au son des touches – au bureau soigné aux allures de diorama. Tout dans ce film est construit pour raconter une histoire qui apporte une beauté enchanteresse à sa mise en scène.

Bien sûr ce n’est pas rare dans le travail du cinéaste, mais à cette occasion, force est de constater qu’Anderson s’intéresse à soulever des questions visuelles. Chaque cadre a un aspect vif comme une photo fixe ou une couverture de magazine. Chaque scène porte le poids de gros titres embarrassants. Mais surtout, tous les personnages sont de petits stéréotypes étendus sur le temps et l’histoire. Anderson, peut-être inspiré par de vieux dessins animés de journaux pour refaire son propre scénario, a créé une série de nouvelles. Ensemble, ils forment l’expérience totale. Séparément, ils peuvent même devenir une anthologie.

Quoi qu’il en soit, la fragmentation de l’argument n’affecte pas sa légèreté et son bon sens. Malgré sa superficialité, Anderson sait construire un jeu de lumières et de miroirs où le bureau de la rédaction du journal est le monde. Elle est dans tout ce qu’elle peut couvrir et dans tout ce qu’elle suggère. Au départ, l’histoire est un cabinet magique qui fait travailler l’imaginaire du réalisateur.

Avec un ensemble d’acteurs vedettes, les cinéastes ont immédiatement réussi à créer l’impression d’un voyeur. La salle de rédaction de la dépêche française du Liberty, Kansas Evening Sun déborde d’énergie. Aussi sur les débats impossibles, les décalages temporels et le déroulement de l’histoire qui se dispute.

S’il y a quelque chose à célébrer dans The French Chronicle, c’est la subtilité de son récit, même sans ambition grandiose. Le film est plus intéressé par ses qualités excentriques et son charme ludique que par la création d’un regard plus fort sur un sujet dense. Même dans sa finale, lorsque l’écriture joyeuse devient plus sombre et que le film prend une tournure bien nécessaire. Dans ses moments les plus sombres, la chronique française est un regard cynique. Au mieux, un énorme éclat de rire a ridiculisé le monde de l’information, d’un endroit totalement inconnu de la génération actuelle.

Journal, élégie et douleur : Wes Anderson dans la meilleure performance

Il y a quelques mois, Wes Anderson avouait que The French Chronicle était un souvenir de son obsession pour The New Yorker. En fait, une bonne partie du film semble dépeindre la scène magazine américaine d’un point de vue moqueur.

Avec son casting éblouissant, sa caméra curieuse et distrayante, mais surtout sa célébration de son temps, The French Chronicle est à la fois frugal et engageant. Un paradoxe que le réalisateur parvient à créer atteint son paroxysme, lorsque le film célèbre le rare et le beau sous le même angle. Une fois de plus, Wes Anderson a trouvé un moyen de connecter ce qui semblait impossible. Mais aussi, pour célébrer ce qui ne peut être réparé. Entre les deux, la chronique française est une explosion d’énergie, de rires et d’innocence poignante. Peut-être la combinaison la plus unique de toutes.