Atout France pour l’Espagne et le Portugal, en collaboration avec Taste France, organise le Mediatour 2022 en direct.

Atout France accompagne les territoires dans leurs stratégies de développement et encourage la création de projets d’investissement, pour stimuler et valoriser le tourisme français. Atout France est une entité publique/privée qui fournit également à ses 1 300 partenaires des outils pour mieux comprendre la demande touristique, en proposant des actions de marketing et de promotion, basées sur des marques de destination de renommée mondiale, pour conduire leur développement international. Enfin, Atout France se charge également de s’assurer de la qualité des services rendus aux visiteurs, en mettant en place un système de classement par étoiles des hôtels, cette année nous avons spécifiquement ajouté des critères liés au tourisme durable. Atout France s’appuie sur son réseau de 32 bureaux dans 29 pays, pour étendre son rôle à l’international.

Atout France estime que plus de 42 millions de visiteurs internationaux viendront en France en 2021.

La France reste ainsi la première destination touristique mondiale, une position qu’elle occupe depuis plus de 29 ans, ce qui est une réelle opportunité pour notre économie. Les recettes du tourisme international en France sont estimées à 35 milliards d’euros (+162%/2020).

Afin de rester un leader mondial du secteur du tourisme, la France a lancé un plan « Destination France » à partir du 4 novembre 2021, un plan de 1,9 milliard d’euros sur 10 ans. Le plan vise à accompagner la montée en puissance de l’activité, la transformation du secteur touristique par l’innovation et la digitalisation et surtout à positionner la France comme une destination touristique durable de premier plan dans le monde.

– 20 millions d’euros pour un vaste plan de communication internationale visant à promouvoir la force de la France et l’attractivité des grands événements sportifs internationaux, tels que la Coupe du monde de ski à Courchevel/Méribel en 2023, la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques en Paris en 2024.

– 44 millions d’euros seront consacrés à l’expansion du slow tourisme et du tourisme cyclique, à la mise en place de nouvelles classifications hôtelières renforçant les critères de durabilité et à l’accompagnement des projets d’entreprises nouvellement créées dans ce secteur.

– 51 millions d’euros seront consacrés à l’accélération des investissements dans la conservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi qu’aux plans de déplacements culturels européens

– 100 millions d’euros pour soutenir l’activité touristique, le secteur qui a actuellement le plus de mal à se redresser.

Atout France organise traditionnellement un Mediatour en début d’année, une tournée

médias qui visitent habituellement les principales villes d’Espagne et du Portugal. Le contexte sanitaire actuel a contraint l’an dernier à repenser l’événement pour le transformer en atelier virtuel. En 2022, le format sera en présentiel et dans trois villes.

La première phase du Mediatour 2022, en collaboration avec Taste France, se déroule à Barcelone le 15 février aux côtés du chef français Romain Fornell qui, dans son propre restaurant El Caelis et à travers sa préparation, nous fait découvrir les bienfaits des produits français représentés par les interprofessionnels de la pomme de terre (CNIPT) et des fruits et légumes de saison (INTERFEL). Le prochain arrêt est Madrid le 16 février main dans la main avec le chef Salamantin Fran Vicente, au restaurant El Sainete, et plus récemment au Lisbonne, 2 mars.

Lancée officiellement en 2020, marque institutionnelle Goûtez la France, géré par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, est dédié à la promotion de la gastronomie et des produits français à l’international. Dans ce cadre, Business France, le bureau commercial de l’ambassade de France en Espagne, mène plusieurs opérations en Espagne en 2021 et d’autres actions sont prévues tout au long de 2022, dans plusieurs communautés autonomes (Showcooking avec recettes, Masterclasses dans les écoles de cuisine, concours de tapas, etc. .) .





Cette année, Mediatour propose de revisiter la France sous trois angles : la gastronomie, le tourisme durable et la culture. Ce sont les trois axes importants pour répondre aux nouvelles tendances du voyage où la quête d’authenticité, de nature et d’expérience domine.

Mediatour vise également à présenter les grandes actualités et événements qui marqueront 2022, ainsi qu’à planifier des voyages de presse ou des blogs lorsque les conditions sanitaires le permettront.





Comité Régional du Tourisme Moyenne Vallée de la Loire, Normandie et Occitanieet l’Office départemental du tourisme Biarritz-Pays Basque et l’Office de Tourisme de Nantes, Avignon, Lisieux, Luberon-Cœur de Provence et Niza. Ils seront également représentés Futuroscope et Cité du Vin à Bordeaux à Lisbonne le 2 mars. Les compagnies aériennes et les trains auront également des nouvelles importantes à partager face à la pandémie ; Transavia-Air France KLM, Iberia Express, Vueling et Elipsos Renfe-SNCF travaillent ensemble.

