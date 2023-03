Withings U-Scan transforme les toilettes stupides en toilettes intelligentes. Il peut dire si vous êtes en bonne santé par l’urine – Živěcz

Il y a 14 ans, Withings produisait la première balance personnelle intelligente. Depuis, la société française a considérablement élargi son champ d’action. Les balances suivent déjà la composition corporelle, mesurent la fréquence cardiaque et la génération de l’année dernière a également ajouté la détection de l’électrocardiogramme et de la neuropathie. De plus, Withing produit également des bracelets intelligents, des manomètres, des thermomètres ou encore des capteurs de sommeil. Il a présenté sa dernière invention au CES de cette année – un appareil pour analyser l’urine.





Withings développe ce nouveau produit depuis plus de quatre ans. Le potentiel de suivi et d’évaluation de la santé en fonction des déchets est trop important pour être ignoré. Mais c’est un processus exigeant, donc la personne moyenne y passe tous les deux ans lors d’un bilan préventif. Withings veut faire une analyse à chaque fois qu’un petit besoin se fait sentir. Le U-Scan est un capteur de type Google Chromecast qui s’accroche au bol et fonctionne ensuite silencieusement.

Il y a un petit trou au bas de l’appareil à travers lequel les gouttelettes d’eau et d’urine peuvent s’écouler. L’U-Scan peut faire la différence, il envoie donc l’urine à l’aide d’une petite pompe au module de test, où elle est scannée par un capteur optique, et envoie les résultats à un téléphone portable via Wi-Fi. L’ensemble du système est automatiquement nettoyé pendant le rinçage et ne nécessite pratiquement aucun entretien.

Pourquoi « presque » ? U-Scan doit être complété tous les trois mois. De plus, le module de test doit également être remplacé tous les trois mois. Les fournitures de Withing se présentent sous la forme de cartouches qui ont différentes utilisations. La société en a introduit deux jusqu’à présent.

Équilibre nutritionnel surveiller l’hydratation et une bonne nutrition. Surveillez l’équilibre hydrique, le pH, les cétones et les niveaux de vitamine C.

surveiller l’hydratation et une bonne nutrition. Surveillez l’équilibre hydrique, le pH, les cétones et les niveaux de vitamine C. Synchronisation des cycles axé sur l’analyse du cycle menstruel. En plus du pH et de l’équilibre hydrique, la lutropine surveille, qui prédit les cycles et calcule le moment où l’ovulation se produira.

Withings affiche les valeurs mesurées dans une application mobile, mais surtout il traduit également les données en parole humaine. Alors il dira si tout va bien. Et sinon, que faire ou changer. Soit dit en passant, U-Scan reconnaît automatiquement l’urine de certains utilisateurs. Et si la détection échoue, il est possible d’affecter manuellement la mesure à une autre.

La société affirme qu’il y a plus de 3 000 urines métabolisme, le U-Scan n’en a suivi que quelques-uns jusqu’à présent, mais les futures cartouches devraient également couvrir d’autres domaines. Cependant, Withing a souligné à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’un dispositif d’orientation et non d’une aide médicale. Mais préparez également une version professionnelle pour une utilisation en chirurgie ou pour la télésurveillance des patients.





La version grand public du U-Scan sera mise en vente au second semestre de cette année pour 500 euros (12 000 CZK), le prix comprend une cartouche. D’autres peuvent être achetés individuellement ou sous forme d’abonnement pour 30 euros (720 CZK) par mois.