Fontaine est entré dans l’histoire grâce aux championnats de 1958 en Suède, où il n’y est arrivé qu’en tant que remplaçant de René Bliard, blessé. Six matches lui ont suffi pour encaisser 13 coups sûrs.

« C’est une figure marquante du football français. Avec son palmarès et ses performances en Coupe du monde, il a écrit l’un des plus beaux chapitres de l’histoire de l’équipe nationale », a déclaré le président par intérim de la Fédération française de football, Philippe Diallo.

Just Fontaine a remarqué un quadruple face à la RFA lors du match pour la troisième place de la Coupe du Monde. Il devient ainsi le recordman du nombre de buts sur une seule édition. 4️⃣⚽️ pic.twitter.com/v7rZOeulKG

Fontaine a joué un total de 21 matchs pour l’équipe nationale entre 1953 et 1960 et a marqué 30 buts. Il n’en ajouta pas d’autre en raison de problèmes de santé, ce qui l’amena à mettre un terme à sa carrière à l’âge de 28 ans. Plus tard, il entraîne les équipes nationales de France, du Maroc ou, dans les années 1970, de Paris St. Le nouveau Louis. Germaine.