ČEZ veut sélectionner rapidement la technologie du premier petit réacteur modulaire

La société d’énergie ČEZ veut arriver au choix de la technologie pour le premier réacteur nucléaire modulaire du pays au cours de cette année et de l’année prochaine. Travaille actuellement avec sept entreprises qui développent la technologie. Le réacteur devrait être construit à Temelín dans la première moitié de la prochaine décennie. Dans le même temps, ČEZ a déjà choisi un emplacement pour une autre unité modulaire. Le conseiller de la CEZ, Tomáš Pleskač, a déclaré ceci lors d’une conférence de presse aujourd’hui après la réunion de la sous-commission parlementaire sur l’énergie. La sous-commission a convenu aujourd’hui que la République tchèque ne pourra pas se passer de l’énergie nucléaire pendant la décarbonisation progressive du secteur énergétique national.

Le petit réacteur modulaire en construction, pour lequel ČEZ a alloué un espace à Temelín l’année dernière, sera le premier projet de ce type en République tchèque. Selon l’entreprise, le petit réacteur modulaire est presque aussi grand que l’unité nucléaire de Dukovany. Mais il est plus facile et plus rapide à construire qu’un gros réacteur nucléaire.

« Aujourd’hui, nous choisissons parmi les technologies qui sont au stade de développement le plus avancé au monde. Nous avons signé sept protocoles d’entente avec des entreprises en développement. Nous sommes impatients de progresser de manière significative vers la sélection au cours de cette année et de l’année prochaine. dit Pleskac.

Selon lui, le réacteur devrait être prêt dans la première moitié de la prochaine décennie. Auparavant, la société parlait de 2032.

En outre, selon Pleskač, ČEZ travaille également à sélectionner d’autres emplacements appropriés pour d’autres petits réacteurs modulaires. « Il en faudra davantage dans le concept énergétique de la République tchèque », a ajouté Pleskač.

« La République tchèque ne peut pas se passer de l’énergie nucléaire pendant la décarbonation. Elle a le soutien du gouvernement et du Parlement », a déclaré aujourd’hui après une réunion du sous-comité de son président Róbert Teleky (KDU-ČSL).

Il a rappelé que dans ce contexte, l’État ne soutient pas seulement la construction de nouvelles unités nucléaires à Dukovany et Temelín, mais prépare également de nouveaux réacteurs modulaires.

ČEZ prépare également la construction d’un nouveau réacteur conventionnel à Dukovany. À la fin de l’année dernière, la société a reçu trois offres qui sont actuellement en cours d’évaluation. La société française EDF, la société sud-coréenne KHNP et la société nord-américaine Westinghouse sont intéressées. L’entreprise n’a pas précisé les conditions particulières de l’offre. Le nouveau bloc doit être terminé en 2036.