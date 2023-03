Une université française a interdit aux étudiants d’utiliser ChatGPT

« Cet outil, qui utilise l’intelligence artificielle, soulève de sérieuses questions dans l’enseignement et la recherche à travers le monde sur la fraude en général, et le plagiat en particulier », a poursuivi la direction de l’école.

L’année dernière, The Guardian a écrit que le chatbot avait impressionné par sa convivialité et sa capacité à taper et à gérer des tâches complexes. Peut reconnaître les hypothèses erronées et refuser de répondre aux demandes inappropriées. Selon le journal, les professeurs, les programmeurs et les journalistes pourraient perdre leur emploi d’ici quelques années.