Vous souvenez-vous… Lubos Kubik, aujourd’hui un cuirassier violet avec une fée maléfique qui a fui son pays pour jouer au football 58 ans

La figurine est l’une des plus facilement reconnaissables : dans son innocence enfantine, en la sortant d’un sac ou en la voyant collée à un album, il y a au moins une blague et un sourire assurés. « Appelé Cubique et avoir tête carrée« : Garanti, à chaque fois qu’il apparaît. Derrière la statue, il y a une histoire, cependant: à propos de ceux qui ne sont que lui années 1980 football, exsudant de beaux et colorés uniformes (quoique tamarre) et des histoires mêlées de légendes peuvent être données.

Lubos: le grand garçon bohème est doué pour taper dans le ballon de la main gauche et compter. Né en Tchécoslovaquie dans une période où si vous avez ces qualités, il vaut mieux ne pas choisir et continuer à développer les deux. Lubos n’a donc pas choisi : il est allé Prague, occupe le milieu de terrain de slave et en même temps les chaires de la Faculté des sciences économiques de l’Université de la capitale. Mais ce monde, à cette époque, était très strict envers lui : se laisser aller était difficile et donc la seule alternative était s’échapper. Comme? Ne pas aimer Belodedici procédure pas à pas Danube sur un radeau, mais avec ruse : les Slaves y jouaient tournée en allemagne à l’été 1988 et Kubik, avec son partenaire Knoflieck, a disparu de l’hôtel demandé l’asile politique.

Pour les deux, bien sûr, vengeance: ils ne peuvent plus jouer, même en essayant de les rattraper Comté de Derby dans Anglais. Mais Lubos était déjà vu par Fiorentina, qui avait pris l’option du Slavia Prague : donc quand l’équipe tchèque est arrivée en Italie, la direction violette a payé deux milliards et Cubic peut jouer à nouveau. Ne parlez pas de politique dans les conférences de presse.

Enveloppée de légende, cette arrivée cuirassier aux beaux pieds cela s’est également accompagné de bonnes performances de pré-saison : mais quand la Serie A a commencé, quelque chose n’allait pas dans toute la Fiorentina. Lubos cependant les fans adorent: son opération du gauche et son bon jeu l’ont fait entrer dans le cœur des supporters passionnés et avides de bon football. Il reçoit également un refrain, alors qu’il se prépare à battre la punition : si c’est Lucio Dalla chante « Attention aux loups », pour Kubik a « Méfiez-vous des Lubos ». La saison tchèque s’est terminée avec 3 buts en 26 apparitions, la Fiorentina avec une 12e place anonyme en championnat et en finale Coupe UEFA atteint et perdu contre Juventus.

Jeux cubiques Monde avec la Tchécoslovaquie (accueilli par ses coéquipiers qui l’avaient auparavant repoussé), a même marqué, mais son avenir semblera loin de Florence : entraîneur, Lazaroni, les compatriotes veulent Valdo pour le milieu de terrain, mais l’affaire s’est estompée tard et Kubik a été pratiquement rappelé car il était avec la valise dans ses mains. Deuxième saison à la Viola encore meilleure : 5 buts en championnat, dont un superbe coup franc cadré Pise, et un dans Coupe d’Italie. Mais sans buts ni compétences personnelles, cela ne semble pas adapté au rythme de la Serie A : si rien d’autre à dire, son rythme est définitivement inférieur à la moyenne du championnat italien, alors cette fois la Viola a vraiment abandonné.

L’opposition des supporters n’a pas de sens, à commencer par les supporters Indro Montanelli que de la télévision fera appel contre la vente des Tchèques. Mais en vain : passer à Metz, en français, puis al Nuremberg, puis revenu en Slavia, a également participé au Championnat d’Europe 1996 où la République tchèque a terminé deuxième et a finalement terminé sa carrière à les états-unis d’Amérique, a été élu meilleur joueur deux fois de suite Mademoiselle en 1998 et 1999. Et hier il avait 58 ans : qui sait parmi les chansons choisies pour célébrer cette date il y avait aussi « Attenti al Lupo ».