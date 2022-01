John Textor négocie l’achat de 16% de Benfica SAD avec José António dos Santos

L’Américain John Textor continue de négocier le rachat de la participation de Benfica SAD détenue par José António dos Santos, mais le seuil de 25% spécifié dans le précédent accord entre les deux est tombé à 16%, révélant ce jeudi que SAD « incarne ».

José António dos Santos, le plus grand actionnaire individuel de Benfica SAD, et John Textor maintiennent « un intérêt à finaliser l’accord concernant le transfert d’un total de 3 680 000 actions ordinaires, inscrites en compte et nominatives, représente 16% du capital social de Benfica SAD, de sorte qu’à ce jour, ils maintiennent « les négociations en vue de parvenir à un accord à ce sujet », lit-on dans un communiqué transmis à la Commission des marchés des valeurs mobilières.

En juillet 2021, Benfica révélait que l’entrepreneur américain avait signé un accord avec José António dos Santos pour l’acquisition de 25% de son capital social SAD, donc ‘slice’ est maintenant tombé à 16%.

« Dans le cadre des négociations en cours, le déclarant et John C. Textor acceptent le principe d’un accord (non formalisé) dans le sens de résilier l’un des contrats », a fait savoir José António dos Santos à Benfica SAD, le 11 décembre. aux informations disponibles aujourd’hui.

Le contrat en question porte sur la vente d’un total de 2 070 000 actions ordinaires, inscrites en compte et nominatives, représentant 9% du capital social de Benfica SAD.

