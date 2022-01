Accélération de la croissance d’Oyarzabal, leader avisé | sport

Mikel Oyarzabal (Eibar, 24 ans) suit la routine de chaque match : à la fin de l’échauffement avant le match, et après avoir effectué quelques tirs au but depuis le bord de la surface, il salue les supporters – s’il joue à Anoeta – puis laisse le dernier sur le terrain en marchant à vitesse maximale, où il semble parfois se casser. C’est sa façon de s’activer avant d’enfiler le maillot et le brassard Donostiarra et de commencer à jouer, ce qu’il aime le plus. Dans n’importe quelle compétition, que ce soit en Liga avec le maillot txuriurdin, ou en Ligue des Nations avec le maillot rouge, avec laquelle il a brillé en marquant pour l’Espagne en finale contre la France et en fournissant les deux passes décisives à Ferran en deux buts contre l’Italie en demi-finale. .

Le joueur de la Real Sociedad a été l’un des atouts les plus importants de Luis Enrique, malgré le fait qu’il soit blâmé pour des irrégularités dans ses actions. Il était capable de marquer des buts spectaculaires et de rater des tirs clairs ; Contrôlez la balle impossible et perdez la balle suivante. « Techniquement, pendant les années où il était en formation à Eibar, il était au-dessus de la moyenne », a déclaré Ion Agirreazaldegi, qui le dirige au club pour enfants de l’armurier. « Il est possible qu’il ait quelques défauts techniques, qu’il peut continuer à peaufiner, mais dans son intensité ou son ambition, il bat n’importe qui », a ajouté l’entraîneur. Selon celui qui a été son entraîneur pour l’équipe sous Eibar, « le fait que l’entraîneur soit Luis Enrique est génial pour Mikel »: « Il n’a pas l’air de faire partie des grandes équipes de la Ligue, mais il fait une équipe pour les joueurs au quotidien et leurs performances sur le terrain », a déclaré Agirreazaldegi.

Selon le site Web whoscored, la forme d’Oyarzabal s’est améliorée sur l’aile gauche et était légèrement inférieure lorsqu’il a dû agir sur l’aile droite. Dans un ratio qui combine les données des matchs du Real football, il reçoit 7,16 sur 10 lorsqu’il joue en tant que milieu de terrain penché à gauche, 7,04 en tant qu’attaquant, également à gauche, et 7,88 lorsqu’il agit au milieu de terrain. par le même groupe. En tant qu’avant-centre, sa forme a également été très élevée (7,38), mais sa valeur tombe à moins de 7 lorsqu’il joue à droite. En Italie-Espagne, il a reçu une note de 7,96 et contre la France 7,4.

En championnat, les Realists sont le deuxième meilleur buteur du championnat, avec six buts pour les neuf de Benzema. Oyarzabal a terminé 24 fois (seul l’attaquant français l’a fait à plus d’occasions, 34), ce qui donne à l’international espagnol un taux de réussite de 25%, la meilleure moyenne de sa carrière en Première division.

Euros et Jeux

Le premier entraîneur que Mikel Oyarzabal a eu à Eibar était Germán Andueza, l’éternel délégué de la première équipe de construction d’armes. C’était l’époque où chaque employé du club remplissait diverses fonctions en même temps, avant que le club ne prenne son envol en première division et que tout change. Il l’a mené dans l’équipe junior avant de sauter dans les juniors. « Je pense que la meilleure qualité de Mikel est sa facilité d’adaptation à chaque saut dans la catégorie », a déclaré Ion Agirreazaldegi. « Il n’a eu aucun mal à gravir les échelons pour atteindre l’élite. Chaque fois qu’il montait, il améliorait ses performances, jusqu’à ce qu’il fasse irruption dans le Real et l’équipe nationale », a-t-il déclaré.

Oyarzabal a été capturé par la Royal Society à l’âge de 14 ans. « Des scouts d’autres équipes sont venus, comme l’Athletic, et tout le monde a posé des questions sur le numéro 10, ce qu’il était bien sûr », a déclaré son ancien entraîneur. mais il a choisi le Real, en partie à cause de ses antécédents familiaux : « A la maison, ce sont des partisans de l’équipe de Saint-Sébastien. » La famille est devenue l’un des grands supporters de Mikel pour atteindre le sommet du football sans perdre de vue. « Tous les facteurs étaient réunis : une tête bien équipée et un environnement familial propice qui ne lui permettait pas d’avoir un oiseau sur la tête », admet Agirreazaldegi. « Quand il était à Eibar, et aussi au Real, il était le premier arrivé à l’entraînement, il n’était jamais absent, et il était très constant dans sa formation académique ». Mikel Oyarzabal a un diplôme universitaire. Il est titulaire d’un diplôme en commerce de l’Université de Deusto. Il l’a eu à 22 ans.

Oyarzabal mène le Real, à égalité avec 17 points en tête de la Ligue avec Madrid et l’Atlético, du flanc gauche après une fantastique 2021, avec son titre de Copa del Rey, sa participation aux Championnats d’Europe, sa médaille d’argent aux Jeux olympiques et presque pas de repos , Nations League- Nation, où sa sagesse a conquis le cœur de Luis Enrique. « Dans le vestiaire, enfant, il était fermé, mais il avait un excellent leadership sur l’équipe en raison de ses performances sur le terrain », a déclaré Ion Agirreazaldegi.

