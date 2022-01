L’UE sera à nouveau représentée en Afghanistan, mais uniquement pour des raisons humanitaires | Diplomatie

Six mois après avoir retiré ses diplomates et responsables d’Afghanistan, à la suite de la prise de contrôle du pays d’Asie centrale par les talibans – qui a suivi le départ des troupes américaines et de l’OTAN de la région, après 20 ans -, la Commission européenne a annoncé ce vendredi qu’elle à nouveau une représentation physique et une présence « minimum » à Kaboul.

Face à l’annonce faite, quelques heures plus tôt, par un porte-parole du groupe intégriste islamiste, qui notait que l’Union européenne avait « officiellement ouvert son ambassade, avec une présence permanente à Kaboul, et pratiquement commencé ses opérations », la Commission a insisté sur précisant toutefois qu’il ne reconnaît toujours pas la légitimité du gouvernement intérimaire afghan.

« L’Union européenne a commencé à reconstruire la présence minimale du personnel de la délégation diplomatique de l’UE [do Serviço Europeu para a Acção Externa] faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire et surveiller la situation humanitaire [no Afeganistão]», a expliqué le porte-parole de la Commission des affaires étrangères, Peter Stano.

« Notre présence minimale à Kaboul ne doit en aucun cas être comprise comme une reconnaissance » du gouvernement taliban, a déclaré Stano. « Cela a été clairement communiqué aux autorités de facto », a déclaré le porte-parole, cité par Reuters.

Malgré les efforts des représentants du groupe djihadiste, la communauté internationale – et en particulier l’Occident – reste réticente à reconnaître sa légitimité en tant que détenteur du pouvoir politique en Afghanistan, pas seulement en raison de la manière dont ils ont renversé le gouvernement précédent, par les armes. , mais aussi à cause de ses antécédents de non-respect des droits de l’homme lors de son dernier mandat au pouvoir, entre 1996 et 2001.

Cependant, mercredi, le Premier ministre afghan par intérim, Mohammad Hassan Akhund, a tenu la communauté internationale pour responsable de la grave crise économique et humanitaire à laquelle l’Afghanistan est confronté, notamment lorsqu’il a décidé de « suspendre les fonds pour la reconstruction du pays après les arrestations ». Accordé ». ” en août de l’année dernière.

« J’appelle tous les gouvernements, en particulier les pays musulmans, à commencer à reconnaître [o Governo interino]», s’est exclamé Akhund.

Selon l’UNICEF, 98% de la population afghane n’a pas assez de nourriture et neuf millions de personnes sont « désespérées, au bord de la famine ».

Par ailleurs, le porte-parole de l’agence onusienne a prévenu mardi, « cette année, un million d’enfants en Afghanistan mourront de malnutrition aiguë sévère », s’ils ne reçoivent pas l’aide nécessaire des pays tiers et des organisations humanitaires.

Oslo veut parler

Bien que la reconnaissance internationale du gouvernement afghan soit loin d’être à l’horizon pour la plupart des pays, l’initiative qui débute ce dimanche et s’achève mardi à Oslo, la capitale de la Norvège, pourrait être une bonne occasion pour les talibans d’essayer de faire un peu le ménage. votre image.

Le gouvernement norvégien a annoncé ce vendredi qu’il recevrait une délégation d’un groupe islamiste, conduit par le ministre des Affaires étrangères par intérim, Amir Khan Muttaqi, pour « clarifier quels sont les espoirs de la Norvège » pour l’Afghanistan, notamment en termes « d’éducation ». filles et femmes » et « droits humains ».

Soulignant, à l’instar de l’Union européenne, que l’événement « ne représente pas la légitimité ou la reconnaissance » du gouvernement intérimaire, la ministre norvégienne des Affaires étrangères Anniken Huitfeldt a toutefois défendu qu' »il est important que les communautés internationale et afghane des différents secteurs de la société entrer en dialogue. » avec les talibans. »

« Nous devons parler aux autorités de facto de ce pays. Nous ne pouvons pas permettre à la situation politique de contribuer à une pire catastrophe humanitaire. »

Ce sera la première fois depuis la reconquête de l’Afghanistan qu’une délégation talibane sera reçue par un pays occidental. Les voyages précédents des représentants du gouvernement intérimaire étaient dans des pays comme la Russie, la Chine, l’Iran, le Pakistan ou le Qatar.

Huitfeldt a également révélé qu’en plus des rencontres avec des responsables norvégiens et des Afghans d’horizons divers – « des femmes, des journalistes et des personnes travaillant avec les droits de l’homme et les questions humanitaires, économiques, sociales et politiques » – la délégation talibane partirait également. représentants de plusieurs pays alliés.

journal norvégien TB a déclaré que des représentants de l’UE, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de la Grande-Bretagne et des États-Unis seraient présents à Oslo.