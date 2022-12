Roman Janouek a été libéré de prison deux fois cette année. Le tribunal de district de Prague 6 l’a rejeté à deux reprises. Un jour, Janouek, accompagné de tous ses gardes du corps, portait des béquilles françaises et un casque de protection. Il montre des remords, car les dommages n’ont eu aucune conséquence durable, il attribue beaucoup d’éloges à son comportement sans problème en prison. Il a affirmé que s’il était libéré, il irait à Branko et travaillerait comme conseiller économique.

Cependant, le juge Lubomr Janouek a édulcoré la décision d’annuler sa peine en disant que le condamné ne s’était pas suffisamment conformé à la peine. Lors de la preuve, il n’a pas été prouvé que le comportement du condamné avait changé de sorte qu’il a accepté le sens et exécuté la peine prononcée, a déclaré le juge et a également souligné les tentatives pornographiques de Janouk pour éviter la punition.

Cependant, Janouek a déposé une plainte contre la décision, qui a été classée, et le tribunal municipal de Prague a statué sur sa libération conditionnelle mardi. Sans plus de détails, je peux confirmer que le tribunal a envoyé une ordonnance de libération de la personne désignée pour la libération, a confirmé à iDNES.cz un porte-parole du tribunal municipal de Prague, Adam Wenig.

tyapadestilet Janouek a quitté la prison de Brno mardi après 16 heures. Il y a un prix à payer pour les erreurs, alors j’ai peut-être assez payé, a-t-il dit, enveloppé dans du papier journal dans sa robe et son tee-shirt, casque sur la tête, transportant des choses dans un sac en plastique noir et une boîte. Ensuite, Janouek est monté dans une voiture de piste, où il a enlevé son casque, qu’il avait précédemment porté au tribunal, et est parti.

Parce que la décision a été prise à huis clos, je ne suis pas autorisé à divulguer les détails de cette journée. Premièrement, la décision doit être transmise aux deux parties, puis le tribunal peut la rendre. Après environ deux semaines, Wenig a ajouté une question de l’éditeur sur la décision de couper.

Janouek a été initialement accusé de tentative de meurtre, mais les autres classifications ont été réévaluées. Il a finalement été condamné à 4,5 ans de prison pour avoir été ivre et avoir conduit une femme sous l’influence lorsqu’il a heurté une femme avec une voiture à Prague en 2012. Il n’a purgé qu’environ 2,5 ans de sa peine de huit ans.

À propos du bâton, pas de bâton

Janouek a rejoint la prison en novembre 2014. Il y est resté jusqu’en mars 2016, date à laquelle il a finalement été libéré pour des raisons de santé. Il devait aller en prison au printemps 2017. À la fin de sa peine, pour des raisons de santé, il a été torturé à plusieurs reprises.

Selon l’opinion flatteuse, Janouek souffrait d’une maladie incurable et devait s’appuyer sur la tête du Français pour marcher. Après une opération au cerveau, selon le médecin, j’ai eu un implant dans la tête, qui s’est détaché avec un mouvement et a tué Janouk.

Mais la lobbyiste a été surprise sur la plage alors qu’elle faisait une balade à vélo ou visitait une galerie sous la chaleur tropicale. Portal Seznam a d’abord publié des images montrant Janouek dans les Alpes en hiver sans bâton.

Le tribunal rejette la libération conditionnelle de Roman Janouk. (2 août 2022)

La dernière fois que le tribunal de district de Brno a prolongé sa peine, c’était il y a deux ans, fin avril. Contre la résolution, il a déposé un recours auprès de l’État et la Cour suprême d’Olomouc a décidé que Janouek devait aller en prison.

ed eminence crack politique

Janouek, un certain lobbyiste et homme d’affaires, était connu dans le passé comme l’une des personnalités politiques d’élite. Le lobbyiste, qui ne se caractérise dans les médias que comme un entrepreneur politique, est décrit comme l’un des soi-disant parrains ayant des liens principalement avec le démocrate Prask Obansk.

Janouek a lancé l’entreprise peu après novembre 1989. Il est tombé amoureux de la réalité, par exemple, il a gagné des billets pour le cinéma Blank à Vclavská mnst à Prague, où, entre autres, une affaire anti-drogue a été déposée. A cette époque, il fait la connaissance du défunt maire Pavel Bom. Il y a eu des spéculations sur leur incroyable relation au fil des ans.

En mars 2012, le journal MF DNES a publié une écoute téléphonique d’un téléphone pris en 2007, et sur celui-ci Janouek a parlé à Bm et a parlé à Maznka et Kolibka. Selon les informations de MF DNES, Janouek a une grande influence dans le processus décisionnel de l’accord à long terme dans la municipalité de Prague. Outre la BMA, le lobbyiste a également des contacts avec des personnalités politiques et économiques.

Dont le procureur en chef adjoint de Prague, Libor Grygrek, qui a d’abord été accusé d’abus de pouvoir en lien avec Janouk. Selon les deux actes d’accusation, Grygrek n’a donné aucune instruction expliquant la consommation d’alcool liée au blanchiment d’argent d’hier.

Cependant, en avril 2019, un tribunal municipal d’élite a mis fin à la répression, la décision a été confirmée peu de temps après par la Haute Cour de Prague et la Cour suprême a refusé l’autorisation du procureur suprême.

Auparavant, Janouek a siégé dans les organes de plusieurs sociétés, dont la société Ora Print, et a été membre du conseil d’administration, ancien président du conseil d’administration, Radek John. Il a alerté l’entreprise auprès des médias en raison d’une commande suspecte. On a émis l’hypothèse que Janouek aurait dû soutenir financièrement le parti politique de Vc Veejnch il y a des années, mais lui et les représentants du parti ont nié cela.