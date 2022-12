Un homme au bord de l’histoire. Personne n’a fait ce que Hugo Lloris a fait

Dans l’histoire de la Coupe du monde jusqu’à présent, seuls trois gardiens ont eu l’honneur de mener leur équipe vers un trône d’or. L’Italien Gianpiero Combi en 1934, lorsque la légende tchécoslovaque František Plánička l’a affronté en finale au même poste à Rome, et Dino Zoff, qui à l’âge de quarante ans a mené l’équipe Azzurri au sommet en 1982.

Ils ont fait des émules lors du précédent championnat en Russie par le gardien français Hugo Lloris, qui désormais au Qatar a la chance de réparer la page portant son nom dans la chronique du championnat. Il deviendrait même le premier capitaine à soulever le trophée deux fois.

Battre l’Argentine en finale. En d’autres termes, répéter le truc que la France a fait il y a quatre ans en Russie, quand ils ont éliminé les Sud-Américains en huitièmes de finale par un ratio de 4:3. Et cela ne le dérange pas d’encaisser trois autres buts si le résultat final est une victoire.

Sécurité au but

Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann. C’est une idole française chantée par le monde entier. Leurs prouesses offensives sont sans aucun doute admirables, mais on oublie parfois que les champions en titre ont atteint la finale grâce au gardien et capitaine de l’équipe Hugo Lloris.

« C’était une certitude sur laquelle l’équipe pouvait compter », lui a rendu hommage un autre gardien français emblématique, Joël Bats, champion d’Europe en 1984. « Sans ses superbes arrêts, la France n’aurait même pas besoin de jouer pour l’or », a-t-il expliqué, alors que son remplaçant prenait la tête en demi-finale contre le Maroc.

Et les supporters anglais s’accordent à dire que s’ils avaient eu Lloris, qui a joué pour le club londonien de Tottenham Hotspur pendant dix ans, leur équipe aurait atteint les demi-finales. Il a éliminé tout ce qu’il pouvait, n’accordant qu’un penalty de son coéquipier Harry Kane dans son dos.

Ils disent que c’est la faiblesse d’Achille

Dans le même temps, avant le championnat, les journalistes britanniques qualifiaient Lloris de principale faiblesse de l’élection française, ils voyaient en lui la plus grande faiblesse du champion en titre. « Il est vieux, il n’est plus flexible, il n’est plus le soutien qu’il était il y a quatre ans en Russie », écrit The Telegraph. Il faisait référence aux plus de buts qui, comme on dit, l’ont suivi au club londonien.

Et certaines personnes internationales se joignent également à cette opinion. « Je savais qu’il était champion du monde, mais c’était il y a longtemps », songe l’ancien défenseur anglais Rio Ferdinand. « Il a fait beaucoup d’erreurs. L’entraîneur Antonio Conte a besoin d’un nouveau gardien », a-t-il conseillé à l’entraîneur de Tottenham de changer de joueur entre les trois postes.

Capitaine champion CM 1930 – José Nasazzi (Uruguay)

WC 1934 – Gianpiero Combi (Italie)

WC 1938 – Giuseppe Meazza (Italie)

CM 1950 – Obdulio Varela (Uruguay)

CM 1954 – Fritz Walter (Allemagne)

CM 1958 – Hideraldo Bellini (Brésil)

CM 1962 – Mauro Ramos (Brésil)

CM 1966 – Robert Moore (Angleterre)

CM 1970 – Carlos Alberto Torres (Brésil)

CM 1974 – Franz Beckenbauer (Allemagne)

Coupe du monde 1978 – Daniel Passarella (Argentine)

CM 1982 – Dino Zoff (Italie)

Coupe du monde 1986 – Diego Maradona (Argentine)

CM 1990 – Lothar Matthäus (Allemagne)

CM 1994 – Dunga (Brésil)

CM 1998 – Didier Deschamps (France)

CM 2002 – Cafú (Brésil)

Coupe du monde 2006 – Fabio Cannvaro (Italie)

Coupe du monde 2010 – Carles Puyol (Espagne)

Coupe du monde 2014 – Philipp Lahm (Allemagne)

CM 2018 – Hugo Lloris (France)

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, n’a pas paniqué. « Je crois en lui », dit-il sèchement, laissant Lloris avec le brassard de capitaine également. Et pour preuve que le joueur né à Nice a toujours un poste solide avec lui-même, il n’a pas changé le choix du gardien qui occupe le poste de numéro un à partir du poste de remplaçant.

Malgré la mise à jour de plus de la moitié de son effectif par rapport au championnat de Russie, le trio de gardiens reste le même, le dos du capitaine est couvert par Steve Mandanda, qui a deux ans de plus que lui, il obtient des chances dans les bases. groupe contre la Tunisie, lorsque la promotion a été décidée, et Alphonse Areola.

Pour les huitièmes de finale, Lloris est de retour, reposé physiquement et mentalement, et redevient un pilier. « Il a répondu aux insultes de la langue anglaise par des performances sur le terrain », rapporte Le Figaro outre-Manche.

homme de fer

Lorsque Lloris a raté les deux matches de la Ligue des Nations contre l’Autriche et le Danemark en septembre, deux mois avant le début du championnat, on s’est demandé s’il irait au Qatar ou non. À l’institut national de football de Clairefontaine près de Paris, on lui a diagnostiqué une entorse musculaire à la cuisse et il souffrait beaucoup.

Cependant, dès le début de la pause forcée, il a dit que ça allait, qu’il s’en remettrait et qu’il serait à nouveau disponible. « C’est un homme de fer », a déclaré le journal L’Équipe, dissipant les craintes de la nation que le capitaine n’entraîne pas ses camarades dans une bataille acharnée pour défendre le titre.

Hugo Lloris Née le 26 décembre 1986 à Nice, France

Joueur carrière : CEDAD Cimiez (1993–1997), OGC Nice (1997–2008), Olympique Lyon (2008–2012), Tottenham Hotspur/Angleterre (2012)

Équipe de France : 2008-2022 (144)

Réalisation : champion du monde 2018, vice-champion d’Europe 2016, champion de la Ligue des Nations 2020/2021

Récompenses : 2018 – Ordre de la Légion d’honneur (Ordre national de la Légion d’honneur)

Lloris, comme presque tous les gardiens de but, a beaucoup souffert au cours de sa carrière avec diverses blessures et douleurs, mais aucune blessure ne l’a rattrapé. Le plus grave s’est produit en octobre 2019 lors d’un match de Premier League contre Brighton – un coude disloqué.

Le traitement a duré un peu plus de trois mois et il a raté un total de seulement 21 matchs. « Quand c’est arrivé, pendant une seconde j’ai cru que c’était fini, la douleur était insupportable. Je n’ai jamais ressenti une telle douleur », avoue-t-il. Mais il est de retour sur le terrain. « Je ne suis pas inquiet pour ma carrière », a-t-il déclaré dans une interview à L’Équipe un mois après sa blessure.

Problèmes musculaires ? Il ne s’occupait même pas de telles questions, il savait qu’il reviendrait en force. L’équipe a besoin de lui. Son intervention, mais aussi la confiance qu’elle accorde aux autres.

Joueuse de tennis prometteuse

Il vient d’un milieu relativement aisé. Son père Luc, originaire de Catalogne, était cadre de banque à Monte-Carlo et sa mère Marie, décédée d’un cancer du sein en 2008, était avocate.

Enfant, il aimait aussi beaucoup le tennis, qu’il pratiquait à un très haut niveau. Il a finalement décidé de rejoindre le football à l’âge de dix ans, mais pendant longtemps, il n’a pas su quel sport il aimait.

Il ne pose finalement sa raquette de tennis qu’en 2008, lorsqu’il signe un contrat avec le célèbre club français Olympique Lyonnais et sort de l’ombre. Quatre ans plus tard, il a honoré la Premiere League. Il a ensuite quitté le tennis et s’est concentré uniquement sur sa carrière de footballeur et ses études. Il a réussi l’examen pour son baccalauréat en 2009.