« L’Argentine aime finalement Messi plus que Maradona », a écrit Jan Podroužek dans Sport. Mais comment, quand t

« Soyons heureux avec Messi. Argentino, enfin, l’aime plus que Maradona », a écrit avec émotion Jan Podroužek, chef du département football du journal Sport, dans la légende de ses commentaires sur le serveur isport.cz immédiatement après la Coupe du monde 2022. finale au Qatar Argentine-France (3 :3 après prolongations, 4 :2 aux tirs au but). Oui, c’était une célébration extraordinaire du football, mettant en vedette le capitaine argentin de 35 ans Lionel Messi, qui a remporté à juste titre le titre de 22e joueur de l’année du championnat. Mais pour que l’Argentine aime Messi plus que Maradona ? Pourquoi? Et surtout, et si ça ne se passe pas bien ?

« Et je vais vous dire quelque chose à ce sujet: que Messi soit déclaré l’homme qui a dépassé Maradona. Habituellement, il le bat, définitivement avec ce titre. Pourquoi l’Argentine ne l’aime-t-elle pas même un cheveu plus que les anciennes légendes des années quatre-vingt du siècle dernier ? Le monde du football d’aujourd’hui est assez intransigeant envers l’individualité, les adversaires sont plus parfaits et plus intelligents. En bref, pour réussir les cascades qui ont permis à Maradona de divertir le public il y a près de quatre décennies, vous devez être bien meilleur. Et c’est le vrai Messi. Et. Plus les trophées indéniables de son club et de son staff. » il a terminé son commentaire Jan Podrouzek.

La plupart des fans de football tchèques partagent probablement son opinion, car dans un sondage isport.cz, 63% des électeurs ont désigné Lionel Messi comme le meilleur footballeur de l’histoire. Pelé a obtenu 13%, Maradona seulement huit et Cristiano Ronaldo sept.

Bien sûr, il s’agit plutôt d’une communauté plus jeune de fans qui votent sur Internet. Peu ont vu Maradona jouer, sans parler de Pelé. Et le célèbre Josef Bican, dont la carrière a été gâchée par la Seconde Guerre mondiale, a été vu de première main par des gens comme mon père de quatre-vingt-onze ans, ou l’écrivain et historien du football Miloslav Jenšík, de cinq ans son cadet.

À propos des expériences non transférables

Soit dit en passant, Jan Podroužek avait deux ans en 1986, lorsque l’Argentine de Maradona a remporté la Coupe du monde au Mexique. Il est né moins de trois semaines avant novembre 1989. A cette époque, j’écrivais sur ce championnat et sur Diego dans Czechoslovak Sport à l’époque, c’était la première Coupe du monde de football de mon bureau depuis dix au total. C’est inapproprié, juste un fait. Les collègues de Podroužek peuvent tous les étudier et les suivre à partir d’enregistrements d’archives. Mais une certaine expérience est irremplaçable.

C’est pourquoi il est difficile d’expliquer à quelqu’un que pour moi, les deux victoires de hockey tchécoslovaques sur l’Union soviétique (2:0 et 4:3, nous avons écrit ces résultats en tant que garçons dans les murs de Prague pendant des décennies) ont été des expériences bien plus grandes et événements, bien qu’ils aient été de la Coupe du monde 1969 à Stockholm n’apportant que le bronze, pas Belgrade 1976 ou Nagano 1998 et la Tchécoslovaquie et d’autres grands triomphes sportifs tchèques. Parce que c’est plus qu’un simple sport. Pour la même raison, Jan Podroužek pouvait difficilement imposer « ETL’Argentine a fini par aimer Messi plus que Maradona. » Parce que Diego Armando Maradona est devenu Dieu pour l’Argentine en son temps pour de nombreuses raisons.

Après la victoire de l’Argentine dimanche, peut-être que certains fans argentins, en particulier les plus jeunes, admettre qu’ils ont maintenant un autre Dieu – Lionel Messi. Mais qu’ils l’aimeraient plus que le divin Diego ? Je pense que la plupart du temps ça n’arrivera pas.

Après tout, Ondřej Nekola, rédacteur en chef du département des affaires étrangères de la télévision tchèque et expert argentin, a déclaré dans « Events and Comments » de lundi sur CT 24 que les Argentins ont toujours aimé Maradona parce qu’il était « le leur », parce qu’il vivait comme eux, se réjouissait comme eux. Ils ne peuvent pas dire ça de Messi. « Léo est différent, il n’est pas comme nous » pour citer l’opinion publique argentine Nekola.

Et j’écris ceci à la lumière du fait que j’ai toujours davantage respecté le Brésilien Pelé – également pour sa carrière et son attitude dans la vie. Je n’ai jamais vraiment admiré Maradona pour sa tromperie et ses erreurs – sur et en dehors du terrain.

« J’ai un grand respect pour les talents de football de Messi. Mais Maradona était un homme de chair et d’os, avec de nombreuses mauvaises qualités, qu’il a également « terminées ». Mais avec Messi, je sens que son exubérance peut parfois s’apprendre. Un peu comme Rain Man un génie exagéré exagéré, » J’ai pris la liberté d’écrire sur les réseaux sociaux et les fans de Messi m’ont donné quelque chose pour ça.

Entre autres choses, Vladimír Šmicer m’a écrit :

« Pavle, je suis désolé, mais si vous écrivez un footballeur de génie, je suis d’accord. Mais Rain Man ? Vous plaisantez, n’est-ce pas ? Messi est un génie du football et un gars normal. Il est juste comme ça… Il faut le respecter, on ne peut jamais – et tu le sais – plaire à tout le monde. »

Vivre avec le syndrome d’Asperger ou « L’homme qui doit vaincre la maladie pour gagner ».

On sait peu de choses à son sujet. Mais il y a quelque temps, le journal brésilien « Diario de Centro do Mundo » écrivait à propos de Lionel Messi : « C’était un homme qui a dû surmonter la maladie pour gagner. »

Outre un déficit en hormone de croissance, que les médecins ont découvert à l’âge de onze ans, selon un journal brésilien, le petit Leo a déjà été diagnostiqué avec le syndrome d’Asperger, une forme plus bénigne d’autisme, à l’âge de huit ans. Contrairement aux formes courantes d’autisme, ce syndrome n’entraîne pas de retards de développement. Les personnes touchées par cette maladie, dont Isaac Newton, Albert Einstein, Michelangelo Buonarroti et Charles Darwin, ont des problèmes de contacts sociaux, répètent sans cesse certaines actions et ont des intérêts particuliers. Tous des génies, tout comme Messi est un génie du football, comme l’écrit Vladimír Šmicer.

« Le comportement de Messi sur le terrain confirme ce diagnostic. Il fait les mêmes mouvements, tombe toujours sur le côté droit, dribble de la même manière, marque les mêmes buts. Nil imitait ses manières savantes et celles des gardiens de but. Et il montre de la joie avec le sourire caractéristique d’une personne autiste qui a terminé une tâche. Quand il était petit, il ne sortait que pour jouer au foot, » a écrit Diario de Centro do Mundo, entre autres.

Oui, je sais, le syndrome d’Asperger est maintenant associé à un nombre important de personnes – Greta Thunberg, Elon Musk, Mark Zuckerberg. Cependant, cela ne diminue en rien leurs capacités.

Concernant Les performances de Messi mais je préfère quand les gens se comportent comme des humains, pas comme des machines. C’est un paradoxe, mais quand Lionel Messi a dit à Weghorst, qui avait provoqué l’Argentin lors de la Coupe du monde au Qatar, qu’il était un idiot après le match contre les Pays-Bas, cela a humanisé Leo pour moi, même si ce n’était pas très gentil. C’était comme s’il avait changé dans l’équipe nationale ces dernières années – cela l’a tellement aidé l’année dernière qu’il a fini par remporter la Copa América avec l’Argentine au Brésil (après les Jeux olympiques de 2008 à Pékin). Cette année au Qatar, il est resté avec l’équipe, a même défendu et patiné. C’est comme s’il avait découvert tard dans sa carrière qu’il ne jouait pas pour « Messi » mais pour l’Argentine.

Maradona sur Messi : « Celui qui se douche 20 fois avant un match ne peut pas être un leader »

Lionel Messi a déclaré avant le combat final au Qatar que Diego Maradona regardait tout depuis le ciel. Cependant, la relation de Maradona avec Messi n’a pas toujours été idéale. Par exemple, à l’automne 2018, peu après la Coupe du monde en Russie, où l’Argentine avait déjà été éliminée en huitièmes de finale (coïncidence avec le prochain champion du monde, la France), Diego a déclaré sans ambages dans une interview :

« Tout dans le football argentin est la faute de Messi. Il est temps d’arrêter de l’appeler Dieu et d’essayer de trouver quelqu’un d’autre pour prendre le relais. Il joue beaucoup à la PlayStation avant les matchs et veut ensuite être le leader sur le terrain. Ça ne sert à rien d’avoir quelqu’un sous la douche 20 fois avant les matches en tant que leader principal de l’équipe. Je ne me soucie plus vraiment de l’équipe nationale argentine. Comme tout le monde, j’ai perdu mon enthousiasme,a déclaré Maradona en 2018. Il a ensuite entraîné l’équipe mexicaine de deuxième division Dorados et est décédé d’une insuffisance cardiaque deux ans plus tard, juste après son 60e anniversaire.

Diego n’a été réfuté qu’après sa mort

Lionel Messi a maintenant sorti Maradona d’une terrible gaffe après quatre ans au Qatar. Malheureusement, les dieux argentins n’ont pas vécu pour le voir. Il pourrait changer d’avis. Cependant, les propos de Diego sur l’habitude immuable de Messi de jouer régulièrement sur PlayStation avant les matchs et de prendre une douche « vingt fois » confirmeront le diagnostic rédigé par le journal brésilien.

Je répète une fois de plus, Il en est ainsi J’admire ce que Messi a réalisé dans le football et dans la vie malgré ses problèmes. Parce que, comme il l’a écrit » Diario de Centro do Mundo : » C’est un homme qui doit vaincre sa maladie pour gagner. » Mais cette victoire n’a pas suffi pour que les Argentins l’aiment plus que leur Dieu Maradona. L’amour ne s’enseigne ni ne se commande.

Je crois que ceux qui savent regarder le monde en dehors des lignes de football comprendront cela.