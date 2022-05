Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a attiré l’attention des gens du monde entier par son comportement après avoir envahi l’Ukraine. Ce n’est pas un hasard si les États du pays y sont soumis. La société américaine Herobuilders est allée plus loin. Selon le président de l’Ukraine, il a fait une statue. Un Zelensky artificiel coûte 1 580 couronnes.

Volodymyr Zelensky est immortalisé à jamais. Même ainsi, on pourrait décrire l’idée de la société américaine Herobuilders, qui a fabriqué la statue exactement à quoi elle ressemble. Zelensky ne mesure que trente centimètres comme nombre. Mais il a des membres qui bougent et même parlent.

Dans sa langue maternelle, il a déclaré que l’Ukraine gagnerait la guerre contre la Russie. C’est un discours qu’il a prononcé dans l’une de ses vidéos alors qu’il marchait dans les rues de Kiev déchirée par la guerre. Cependant, le chef de l’État ukrainien est devenu célèbre non seulement pour sa ténacité, mais aussi pour ses vêtements.

La figure a également capté cela. Au lieu du costume typique, les personnages portent des pulls molletonnés et du camouflage. Zelensky ne s’est même pas habillé pour autre chose pendant le conflit.

Le président, homme d’affaires et artiste ukrainien Volodymyr Zelensky a pris ses fonctions en mai 2019. Immédiatement après son entrée en fonction, il s’est donné pour priorité absolue d’arrêter les combats dans l’est de l’Ukraine, où l’armée ukrainienne et les séparatistes pro-Moscou opposés à Moscou se sont affrontés.

Le président, considéré par beaucoup comme un étranger politique sans vision claire, a également déclaré que le dialogue avec Moscou ne pouvait avoir lieu que si la Russie rendait les territoires occupés à l’Ukraine et obtenait le retour des prisonniers de guerre. Aujourd’hui, son pays fait face à l’assaut de l’armée russe et à la plus grande crise de son existence.