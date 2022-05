« Nous sommes aussi frustrés qu’Alonso, il aurait pu finir quatrième »

Continuez ‘Plan’mais pas la fiabilité monoplace non plus Fernando Alonso Même la chance n’était pas avec lui. Le coureur asturien n’a terminé qu’une seule des quatre courses disputées jusqu’à présent. Même si les résultats sont mauvais, patron d’Alpine, laurent rossicontinuer à croire et ont indiqué que l’Espagne pourrait aller quatrième.

« Nous sommes aussi frustrés qu’Alonso »Rossi a noté, « n’a que deux points et peut aller quatrième de la Coupe du mondetoujours devant. » AlpesAlonso a « très pas de chance, les ennuis sont toujours de son côté » et, par conséquent, il n’a pas pu montrer la meilleure version de lui dans sa voiture.

Même si l’accident causé par Mike Schumacher dans Émilie-Romagnequi a empêché Alonso de terminer la course, en plus erreur machine et Hydraulique des AlpesRossi pense que « sa situation va changer et montre qu’il est, en fait, en pleine forme ». La malchance à ce moment ne peut être séparée d’Alonso qui n’a empoché que deux points sur les quatre Grand Prix organisés.

son coéquipier, Stephen Ocon, est neuvième, avec 20 points gagnés après trois courses dans lesquelles il reste entre sixième et septième. Cependant, Alpine aspire à plus. « L’atmosphère est que nous continuons à travailler, nous devons changer le rythme des qualifications pour un rythme constant et durable dans les courses que nous n’avons pas réalisées jusqu’à présent », a déclaré Rossi.

Que patron alpin Il est optimiste et pense avoir trouvé la clé pour atteindre le rythme qui conduira l’équipe de France à rivaliser avec les meilleures équipes du monde. « Grand Cirque ». Et cela est prouvé par sa déclaration. « Il s’agit de régler la voiture différemment. On a essayé quelques trucs à l’entraînement, on a beaucoup appris et j’espère qu’on marquera de bons points », a déclaré le patron de l’équipe de France.

Actuellement, et malgré les 19 courses restantes, Alpine occupe la sixième place du classement par équipe, avec 22 points, à seulement trois derrière la cinquième, Alfa Romeo.