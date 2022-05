Nouveaux revenus à partir de juillet avec un PIT de 12 %. Vérifiez combien vous gagnerez – nous avons des calculs détaillés : réduction des impôts et acompte net [7.05.2022]

Une augmentation sans augmentation ? Oui, dans moins de trois mois, à partir de juillet, la plupart des Polonais recevront un salaire plus élevé sans demander d’augmentation à leur patron. Grâce à la réduction du premier seuil d’imposition de 17 %. jusqu’à 12 % parce que nous paierons moins d’impôts, ce qui signifie des paiements « en main » plus élevés. Nous calculons combien les gens gagneront en fonction du montant brut garanti par leur contrat de travail – du salaire le plus bas au plus élevé. Alors découvrez combien vous obtiendrez en plus en juillet et les mois suivants !

À une époque où les hausses de prix quasi hebdomadaires consomment la quasi-totalité de vos réserves et de votre épargne, toute forme d’amortissement financier est hautement souhaitable. Ce sera certainement la première réduction du taux de la table d’impôt PIT de 17 à 12 %. Hormis le groupe communautaire dont le revenu imposable ne dépasse pas 30 000 PLN par an. PLN (puisqu’il s’agit du montant total exonéré de PIT), la déduction fiscale signifie que pour chaque 100 PLN gagnés, 4,55 PLN supplémentaires seront dans le portefeuille (5 PLN bruts moins 9 % des primes d’assurance maladie). Un soulagement délicat pour le milieu de gamme pour amortir la surprise à la hausse de 7,75 %. l’allégement fiscal (en fait, la suppression du droit de prélever la quasi-totalité des cotisations sur les impôts) ne fait que créer de la confusion et, combiné à des malentendus concernant la détermination avant impôt (PIT-2), entraîne l’échec de la réforme fiscale dans son ensemble. C’est une bonne idée que le gouvernement simplifie la question de l’impôt sur le revenu des particuliers en admettant des erreurs. Les améliorations apportées à l’ordonnance fiscale polonaise devraient concerner principalement les hommes d’affaires et les autres groupes de contribuables défavorisés par l’absence de droits à des allégements fiscaux pour la classe moyenne. Cela se terminera par la suppression de ces exonérations et la réduction du premier seuil d’imposition de 17 %. jusqu’à 12 pour cent – pour tout le monde. Étant donné que ces dérogations sont censées être un bouclier contre les effets de la suppression du droit de retenir presque toutes les cotisations d’assurance maladie des impôts, quelles sont les implications des nouveaux changements, en particulier pour ceux qui, en dehors de tout le reste, sont privés de leurs droits ? des dérogations pour la classe moyenne, c’est-à-dire ceux qui trouvent des emplois à temps plein ? Qui va gagner et qui va perdre ? Maintenant, les prêts de la famille se retrouvent souvent en difficulté dans … Ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît à première vue – s’il ne s’agissait que d’une réduction du taux d’imposition, tout deviendrait clair. dans le même temps, cependant, les aides à la classe moyenne seront supprimées – après seulement quelques mois de fonctionnement d’ailleurs – et elles cesseront de protéger. Et cela signifie que l’abaissement du taux d’imposition lui-même se traduira dans la plupart des cas par moins de liquidation d’allégements fiscaux et le solde peut être négatif, pas positif. Par conséquent, il convient d’analyser certains calculs.