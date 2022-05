Macron prend la relève pour un deuxième mandat de président français | Monde

Dans un pays où les présidents sont rarement réélus, Macron a remporté 58,5% des voix au second tour contre l’extrême droite Marine Le Pen, malgré une forte opposition à ses politiques pro-entreprises et à ses propositions de relèvement de l’âge de la retraite.

Dans sa brève allocution, il a évoqué la nécessité d’innover à l’heure d’enjeux sans précédent pour le monde et la France, et a précisé que son second mandat serait « nouveau » et pas seulement dans la continuité du premier.