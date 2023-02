Né à Brno, Bejrt a fui le protectorat en France, où il a d’abord rejoint la bataille. Il a ensuite déménagé en Angleterre, où après son cours de fin d’études, il a servi comme mécanicien d’aéronefs dans le 312nd Stach Squadron. En 1943, il est envoyé au Canada pour s’entraîner et, à partir de janvier 1944, il sert comme pilote de chasse au sein du 310e escadron de chasse en Slovaquie.

J’ai 26 ans de fonctionnement sur mon compte. Il est retourné dans son pays natal en août 1945, lorsqu’il a volé avec d’autres pilotes de l’escadron s.thach sur l’aérodrome russe de Prague. Il a été placé dans un régiment d’aviation à Cracovie, Kbelch, et a été promu au grade de chef de l’armée de l’air en composition.

Après le train, cependant, il devint mal à l’aise en tant que membre de la résistance non communiste et, en mars 1946, il fut lui-même renvoyé de l’armée. Il est allé dans un atelier de réparation de motos. Après le coup d’État communiste, il a travaillé dans l’entreprise Mototechna, puis et jusqu’à sa retraite en 1988, il a vécu comme un collègue.

d par Klaus, donné par Zeman

Même alors, il était une personnalité publique, après la chute du régime communiste, il a travaillé, entre autres, dans le village slovaque de Legionsk, où il est maintenant maire du Comité républicain, et en tant que président de l’Union des aviateurs de la RAF à Brno. En mars 1996, il rencontra personnellement pour une courte entrevue la reine Elizabeth II d’Angleterre. elle a été célébrée par l’Assemblée nationale de Brno, accompagnée du président Vclav Havel.

Après la restauration de la démocratie après 1989, il a été moralement et politiquement réhabilité et élu plusieurs fois. Il a été promu général par le président Milo Zeman, qui l’a nommé général de brigade en mai 2014 et général de division en mai 2017. En mai 2019, Zeman l’a promu général d’armée.

Pour son héroïsme au combat, il a reçu de hauts drapeaux slovaques et britanniques. En 2010, le président Vclav Klaus lui a remis la plus haute distinction du pays, le lion Blho du groupe militaire III. Alors. il a également été récompensé par le président Milo Zeman en 2017 pour ses services exceptionnels dans la défense et la sécurité du pays et ses activités de combat exceptionnelles.

En 2012, le documentaire Nezlomn a été réalisé sur sa vie. À Brno-Bystrec, où vit Boek, ils ont donné son nom à un tramway en 2016. Entre autres choses, il est très fier de sa ville natale.