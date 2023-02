Le mégastore Agrofert se fait tard. Il fait l’objet d’une enquête de l’Autorité antitrust de l’UE

Au printemps dernier, la holding nationale Agrofert s’est entendue avec la société chimique autrichienne OMV pour acheter sa division d’engrais azotés Borealis. L’ensemble de l’accord, d’une valeur de 810 millions d’euros (19,2 milliards de couronnes), devait être finalisé en novembre dernier, mais le processus d’approbation a été retardé. La semaine dernière, l’Autorité de la concurrence de l’Union européenne a commencé à enquêter sur l’accord.

« En plus de l’Office antitrust de l’UE, nous attendons toujours l’approbation du ministère français de l’Économie. Pour le moment, la date de clôture des accords dépend de la rapidité de leur expression », a déclaré le porte-parole d’Agrofer, Pavel Heřmanský, à SZ Byznys.

L’Autorité européenne de la concurrence décidera le 13 mars d’approuver la transaction ou de lancer une enquête approfondie. Si l’autorité de la concurrence de l’UE donne son feu vert à l’accord, cela pourrait avoir lieu dès le premier trimestre 2023.

L’entreprise comprend cinq usines de production, une en Autriche, une en Allemagne, trois en France, ainsi qu’un vaste réseau de vente et de distribution.

Borealis, un producteur d’engrais et d’autres produits chimiques azotés, détenu pour les trois quarts par le groupe énergétique OMV et pour un quart par des fonds publics d’Abu Dhabi, est vendu depuis longtemps. Au départ, ses actionnaires étaient d’accord avec EuroChem, propriété de l’homme d’affaires russe Andrei Melnichenko. Cependant, comme un certain nombre d’autres oligarques, il a été inscrit sur une liste de sanctions internationales après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et a ainsi perdu un accord d’une valeur de 455 millions d’euros.

Pendant ce temps, la valeur de Borealis a considérablement augmenté en raison de l’augmentation des prix des engrais, c’est pourquoi Agrofert a gagné au second tour avec une offre de 810 millions d’euros. « Oui, les termes et conditions restent inchangés. Le prix final sera fixé par les circonstances de l’entreprise à la date de réalisation de la transaction, que nous ne connaissons pas exactement pour le moment », a ajouté Heřmanský.

Nous ne voulons pas de commandes de Bruxelles et de Prague

L’année dernière, cependant, il y avait une forte opposition aux transactions dans l’agriculture autrichienne. L’Union des paysans de Basse-Autriche s’est plainte auprès des autorités de l’UE et a insisté, par exemple, sur des demandes d’adoption d’une loi sur la protection des investissements en Autriche.

« L’accord avec Borealis montre clairement que les décisions en faveur des entreprises autrichiennes et la question de la sécurité des approvisionnements autrichiens sont décidées à Bruxelles et à Paris, et pas ici. Cette situation doit changer », a déclaré le président du Bauernbund, Stephan Pernkopf (ÖVP) et directeur du Bauernbund. Paul Nemecek a déclaré à Salzburger Nachrichten. . Le syndicat des agriculteurs a également engagé un cabinet d’avocats allemand pour lutter contre la vente devant les autorités européennes du cartel.

Les agriculteurs étaient mécontents que la sécurité des approvisionnements en Autriche dépende entièrement des décisions des « conglomérats tchèques ». L’entreprise fournit des engrais principalement aux agriculteurs locaux.

Agrofert n’a pas besoin d’approbation réglementaire en Autriche. « Sur la base de réunions à différents niveaux, nous pouvons dire que nous avons de bonnes relations et un bon soutien ici, que ce soit au niveau fédéral, des États ou, par exemple, de la ville de Linz », a déclaré Heřmanský.

« Nous avons toujours insisté sur le fait que nous nous soucions de la durabilité de la production d’engrais en Autriche, de son développement et du soutien des agriculteurs locaux. A notre avis, les déclarations politiques du représentant spécial de l’Union des paysans de Basse-Autriche ne reflètent pas la position de l’Autriche sur cette transaction », a-t-il ajouté.