La durée de l’enneigement dans les hautes Alpes a été raccourcie d’un mois, selon des scientifiques

Milan – La couverture de neige dans les parties hautes des Alpes est actuellement inférieure d’un mois à la moyenne à long terme des 600 dernières années. Il a été découvert par des scientifiques italiens qui ont tiré leurs conclusions ils publient dans la revue Nature Climate Change. Pour leurs recherches, ils ont utilisé une analyse d’échantillons de genévrier commun qui pousse à haute altitude (2000 à 2500 mètres d’altitude).

« Nous avons constaté qu’une plante très tentaculaire, le genévrier commun, s’étire près du sol lorsqu’elle pousse à haute altitude et est donc capable d’enregistrer la durée de la couverture neigeuse dans ses cernes », a déclaré l’un des auteurs de l’étude et un scientifique du Université de Padoue, Marco Carrer.

Grâce à cette fonctionnalité, les scientifiques ont pu créer des modèles qui, sur la base d’échantillons prélevés, reconstituent la durée de la couverture neigeuse jusqu’à il y a 600 ans, alors qu’il n’y avait pas d’autres enregistrements fiables. « Cela nous a permis de voir que ce que nous avons vécu ces dernières années est quelque chose qui ne s’est jamais produit au cours des six derniers siècles », a déclaré le co-auteur Michele Brunetti de l’Institut de recherche atmosphérique et climatique (Isac) de Bologne.

Sur la base de l’analyse d’échantillons de genévrier, les scientifiques ont conclu qu’au cours des 600 dernières années, la couverture de neige sur les hauteurs des Alpes a duré en moyenne 251 jours. Cependant, les fluctuations d’une année à l’autre peuvent être importantes. Certaines années, la neige recouvre le sol presque toute l’année, d’autres moins de 200 jours. Cependant, la moyenne au cours des deux dernières décennies a été de 215 jours, soit 36 ​​jours de moins que le chiffre à long terme.

Les scientifiques soulignent que les Alpes et leur couverture de neige sont l’une des réserves d’eau douce les plus importantes d’Europe et alimentent des fleuves importants tels que le Rhin, le Danube, le Rhône et le Pô. Selon les scientifiques, le changement climatique menace l’environnement dans les Alpes et provoquera probablement des « changements dramatiques » dans les montagnes et les plaines.