Le restaurant et la pizzeria de Madère à Jihlava tintent des pintes, le liquide doré – le Ježek local, bien sûr – faisant rapidement son chemin du verre glacé à la gorge de l’homme assoiffé. Le faible soleil d’hiver était toujours accroupi dans le ciel, volant chaque jour quelques minutes de crépuscule, mais la bande d’habitués buvait déjà.

Il ne s’agit pas de seniors pour un stimulateur l’après-midi, ou de fainéants. « Nous avons une entreprise qui isole la caserne », explique le sexagénaire, qui a trois ans avant la retraite et suit avec impatience les propositions du gouvernement pour voir si elles vont prolonger le reste de son âge de départ à la retraite. « Pour le moment, il n’y a pas de commandes en hiver, cela ne commencera qu’au printemps », a-t-il ajouté. « Et il y a assez de travail », assure-t-il.

Le temps consacré aux histoires et à la conversation raccourcit, ou plutôt enrichit, le fait de regarder les émissions de la Ligue des champions. « Paris Saint Germain? » l’homme discutera d’une formation de stars dirigée par le septuple vainqueur du Ballon d’Or du meilleur footballeur du monde et récent champion du monde Lionel Messi, l’idole brésilienne Neymar et l’actuel météore, le speedster français Kylian Mbappé. « Pas grand-chose, » il agita la main.

Puis vint le coup inattendu. « Nous les avons éliminés et j’ai marqué », a-t-il déclaré. Seuls les non-initiés le considéraient comme un fanfaron, voire comme une personne fuyant la réalité. Les autres visiteurs savent qu’il s’agit de Luděk Kovačík, champion de la ligue tchécoslovaque avec TJ Vítkovice en 1985/1986 et double joueur de l’équipe nationale.

Et pour le célèbre club français du Paris Saint-Germain, il a raison.

But de champion d’Europe

TJ Vítkovice, le champion inattendu en 1985/1986, a également été ambassadeur du football tchécoslovaque dans la Coupe des champions des pays européens. Les chances de succès ne vont généralement pas à une équipe internationalement inexpérimentée, surtout lorsque la loterie revient au vainqueur français du Paris Saint-Germain. Pas encore avec des capitaux qatariens derrière elle, mais c’est devenu une grande marque chargée de noms célèbres.

Mais voici la surprise. À Prince’s Park, les visiteurs outsiders ont fait match nul 2:2. L’équipe locale confiante a commencé à la 8e minute avec un attaquant blond rapide. Il a échappé à tout le monde, le gardien a réussi son tir mais cela n’a pas suffit pour faire mouche. « Joël Bats », le natif de Jihlava a immédiatement nommé le champion d’Europe 1984, qu’il a sauté. Et il en a marchandé plus : « Dominique Rocheteau, Pierre Vermeulen, Safet Sušič, Vahid Halilhodžić, Gérard Houllier sur le banc. » Cependant, les étrangers n’ont pas été intimidés par la grosse bête, il a pris les devants.

Les princes français étaient stupéfaits. « Ils nous ont sous-estimés », a admis l’entraîneur de l’équipe à l’époque, Ivan Kopecký. « Lorsque nous avons annoncé que nous volerions sur deux avions, les journaux disaient qu’ils accueilleraient un solide club géant d’acier de l’Est, qui attirait tant de fans », se souvient-il. « Mais nous avions un moteur à hélice ‘un deux’ d’une capacité de 24 places, nous nous sommes juste envolés pour Paris », a ri Kopecký même des années plus tard.

Match déchiré et humble seigneur

Surpris, mais pas humilié. L’attaquant bosniaque Halilhodžić a égalisé, le penalty de Šourko sur coup franc a remis l’équipe de Knight Vítek devant, un coup de pied converti a fait match nul.

Cependant, la courageuse équipe morave comptait sur une défaite importante. « Jules Bocandé, le géant sénégalais, a ‘planté’ notre gardien Jarda Zápalka », se souvient Kovačík. « Des fractures séparées de la pommette, ils l’ont recousu, ils lui ont mis des fils dans la bouche », a expliqué la phrase sévère.

En représailles, le soutien offensif de l’équipe de Jiří Šourek s’affirme, le célèbre PSG est éliminé. « Ils n’ont pas encore Messi ou Mbappé », s’est excusé Kovačík pour l’échec de l’adversaire.

Un autre concept arrive à Vítkovice : le FC Porto portugais. Le résultat est le même – 1:0, Šourek marque un penalty. Kovačík a continué à détruire la défense portugaise, il est resté sur le terrain jusqu’à la 74e minute, lorsqu’il l’a remplacé en raison d’un épuisement complet. Cependant, Vítkovice a perdu 0:3 à Porto, mettant fin à son célèbre pèlerinage à la Coupe des Champions.

Cependant, quand on y pense, ils revendiquent un autre honneur. Ils ont été les seuls à battre le FC Porto, bourré de représentants portugais (Zé Beto, Gomes, Futre, Pacheco, etc.) – vice-champion d’Europe en 1984, en route vers la prestigieuse coupe. En finale, l’équipe de l’entraîneur Arthur Jorge a battu le Bayern Munich bavarois 2:1. « C’était des moments merveilleux », rêve l’attaquant de l’ensemble tchécoslovaque.

Percuteur de type moderne

Les années 1985/1986 sont écrites en lettres d’or dans la chronique de Vítkovice – le club a remporté le seul titre de champion de son histoire. « Le Sparta nous l’a vraiment donné », a déclaré l’entraîneur Kopecký. « La relation entre le joueur et mon collègue slovaque Ján Zachar était si mauvaise qu’on a profité de lui », n’a-t-il pas caché l’échec de la machine rouge qui dominait le championnat les autres années.

Cependant, il rencontre le succès. « J’ai persuadé des joueurs plus âgés comme Šourek, Lišaník, Dostál de rester et de se sacrifier un peu plus pour l’équipe, les jeunes ambitieux Lubomír Vlk, Lojza Grussmann, Míra Kadlec sont venus au camp militaire de Cheb », a regroupé l’équipe.

Kovačík fait partie de ceux qui ont fait leurs preuves, il travaille à Vítkovice depuis 1982. Il a eu un début prometteur, en 1983 l’entraîneur de l’équipe nationale František Havránek lui a donné l’occasion d’entendre l’hymne national à deux reprises, il est également intervenu dans les éliminatoires du Championnat d’Europe 1984 en La France en 1 victoire :0 en roumain. Cependant, il a peu à peu disparu.

Cependant, l’entraîneur Kopecký lui a donné un nouvel élan. « Luděk est un usurier exceptionnel et mérite largement le titre », a-t-il fait l’éloge de son entourage. « Rapide, pénétrant, en même temps très intelligent, qui sait évaluer la situation et trouver la meilleure solution », a calculé Kopecký sur ses points forts. « Le type moderne qui convient à tous les entraîneurs », a-t-il ajouté.

Kopecký a mis de l’ordre dans l’équipe. « J’interdis la bière pour le déjeuner ou le dîner », révèle une mesure. « Tout le monde disait : ‘On ne tombera pas malade, c’est avoir soif, manger.’ Mais quelqu’un ne boit pas de bière, il va en donner à son coéquipier, qui va en boire deux ou trois et c’est déjà mauvais », a-t-il réalisé.

À Jihlava Madeira, il n’y a pas de frontières. Et quand il s’en est souvenu, il s’est desséché.

Dopant pécheur

Kovačík n’a jamais porté de maillot de club à part Vítkovic dans l’élite, il a amassé 202 titularisations et 35 buts. Il aurait pu y en avoir beaucoup plus s’il n’avait pas été condamné à six mois de prison en juin 1988 pour usage d’un moyen de subsistance prohibé, le dopage. Après le match entre Žilina et Vítkovice (1:4), au cours duquel elle a marqué un but et fait deux passes décisives, de l’éphédrine a été retrouvée dans ses urines.

Ludek Kovacik Né le 24 août 1961 à Jihlava

Carrière de joueur : Spartak Jihlava (1972–1982), TJ Vítkovice (1982–1990), Sachsen Leipzig / Allemagne (1990–1991), Spoetfreunde Siegen / Allemagne (1992–1994)

Équipe nationale de Tchécoslovaquie : 1983 (2)

Carrière d’entraîneur : SFC Ancien Empire (2006-2021)

Performance : champion de la ligue tchèque 1985/1986, quart de finale de la Coupe UEFA 1987/1988

Kovačík ne nie pas avoir pris trois comprimés de spasmoveralgin de sa femme avant le match, un médicament que les femmes utilisent pendant leurs journées pour soulager la douleur dans la main gauche. « Je me suis cassé le poignet, je ne peux pas le supporter », dit-il en haussant les épaules. Il voulait commencer, il le fallait, Vítkovice n’avait pas le meilleur des temps après avoir reconstruit l’équipe. Même après le 25e tour, ils se tenaient juste au-dessus de la falaise, seule une arrivée réussie les a envoyés dans des eaux calmes. « Je suis prêt à tout faire pour sauver », a-t-il haleté. Ce n’est pas difficile pour lui de se sacrifier, mais chaque douleur a son seuil.

Il n’a pas hésité à enfreindre les règles d’utilisation des substances interdites. « Mais il n’y en avait pas », a-t-il souligné. « L’échantillon a été prélevé par le Dr Javorský, que je connais de la sélection des moins de 21 ans. Personne ne sait ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas », a-t-il défendu son délit d’ignorance.

Il a comparu devant le panel de juges antidopage présidé par le dr. Čestmír Nápravník, surnommé l’Inquisiteur. Il est non négociable : six mois, c’est dur. « Expliquez l’injustice », la victime se sent constamment lésée.

Petit-fils intelligent Filip

Derby du Nouvel An entre les rivaux historiques de la ville Baník Ostrava c. Vítkovice a ses propres traditions, mais Kovačík n’y participe pas activement. « J’ai subi une opération à la hanche, c’est impossible », a-t-il déclaré à propos de sa santé.

Ce qui le dérangeait encore plus, c’est que Vítkovice, autrefois célèbre et couronné de succès, champion de la ligue tchécoslovaque, n’a pas réussi la transition vers le capitalisme et a sombré à un niveau inférieur après plusieurs fusions, ne laissant aucune pensée au statut professionnel. Et dans leur city stadium, où ils accueillent le Paris Saint-Germain ou le FC Porto, les vieux jus de Baník sont désormais de la partie. « Une idée effrayante », admet Kovačík. « Mais au moins c’est moderne et mieux », trouve-t-il un point de vue positif.

Il n’est pas allé aux matchs de championnat, c’était loin de Jihlava. Et même dans sa ville natale, il ne va pas au centre commercial. « Quand Vysočina jouera à nouveau en première ligue, j’irai », a-t-il promis un soutien, s’il y a une augmentation des performances.

Il a terminé sa carrière active dans les ligues inférieures allemandes, où il a travaillé jusqu’en 1997. Il a également commencé une carrière d’entraîneur, en 2006-2021, il a pris la direction du club FSC Stará Říše, qu’il a fait passer de la classe 1 A au .

Son petit-fils de 11 ans, Filip, s’intéresse maintenant surtout au football et, comme tout bon grand-père, il s’occupe également de ses quatre petits-enfants. Mais il n’y a qu’un seul successeur familial dans la cour verte. « Je ne sais pas s’il a le gène de moi », a-t-il réfléchi. « Il y a une silhouette, une blonde aussi, et elle attaque », songea-t-il. « Mais contrairement à moi, il a un très bon pied gauche, alors que je suis droitier », a-t-il trouvé la différence.