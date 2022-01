Visite du président français Emmanuel Macron demain dans le Val Roya, applaudissements de l’association AGB – Sanremonews.it

L’Association AGB accueille avec une grande joie et espoir la visite du Président de la République française Emmanuel Macron dans le Val Roya ce lundi.

« De retour après la tragédie environnementale de l’ouragan Alex qui a dévasté toute la vallée, l’isolant du reste du monde. Une visite qui l’a vu revenir en vainqueur absolu de la bataille contre la nature, le climat, la météo, la bureaucratie. Une bataille menée par un grand français qui a montré beaucoup de soin, d’affection et d’intérêt pour une petite vallée complexe. Un président qui a tout de suite senti la gravité de la situation, qui a tout de suite compris l’importance stratégique de cet axe, le tampon entre l’Italie et la France, entre la Ligurie et le Piémont. Le vrai risque, c’est l’abandon des institutions, laissant la population seule déblayer là où il faut l’État, où il faut d’innombrables fonds publics, où, en plus d’un pouvoir extraordinaire, il faut un grand cœur.

Le Président s’est sali les mains et n’a pas consommé le Val Roya de « Bla Bla » mais il a mobilisé un homme de l’institution, un Préfet de grande expérience et lui a confié la vie de milliers d’hommes et de femmes, issus de centaines d’entreprises. Merci au Préfet Xavier Pelletier, Commissaire spécial au travail, représentant du pays au travail, consolidé dans ses racines historiques. Mais la visite du président Macron est également vitale et importante pour l’Italie et pour nous Italiens. Sans un Val Roya français restauré, bien vivant, notre territoire resterait isolé, abandonné, nos voies ferrées définitivement fermées. La coopération transfrontalière, réaffirmée et relancée avec le Pacte du Quirinal, signé par Macron, est un volcan de vie et d’espoir pour notre population.

Nous avons toujours un isolement de la route causé par deux problèmes : des travaux critiques, des tunnels de tentes et des bouchons d’Airole, avec des travaux en attente embarrassants. Ces problèmes sont à l’image de notre pays, voici une photo du pays frontalier de la France : Italie. L’efficacité, le pragmatisme conjugués à l’allocation immédiate et soutenue des fonds nécessaires à la sécurité, imposés par l’État français, nous poussent consciencieusement à dire : « Merci Président ». C’est la pensée d’une petite association de frontière ».