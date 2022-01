Elisa Ferreira : La RUP a toutes les conditions pour prendre position dans l’UE – Union européenne

La commissaire européenne à la cohésion et à la réforme, Elisa Ferreira, a souligné aujourd’hui que les régions ultrapériphériques ont « toutes les conditions » pour participer à l’avenir de l’Union européenne (UE), compte tenu de leur « potentiel » dans le domaine stratégique.

Soulignant qu’au sein de l’UE « il y a toujours des références particulières » par rapport aux régions ultrapériphériques (RUP), Elisa Ferreira, s’exprimant lors d’une conférence de presse à l’issue de la réunion informelle des ministres des Affaires européennes, à Coimbra, a estimé que les Régions autonomes de la Les Açores et Madère, deux des neuf RUP de l’UE, « auront toutes les conditions » pour participer à l’avenir de l’UE.

« Dans le cas des Açores et de Madère, il existe une autonomie régionale et, par conséquent, il appartient aux entités régionales de préparer leurs plans et projets, et je pense qu’elles auront toutes les conditions pour le faire, notamment à cause de certains des domaines où l’Europe investit pour l’avenir. [as RUP] peut jouer un rôle clé », a déclaré le commissaire.

Certaines de ces zones sont, par exemple, « l’énergie propre, la biodiversité, l’écotourisme », a déclaré le responsable, ajoutant que ces zones sont « critiques pour un avenir durable pour l’Europe ».

La Commission européenne est donc consciente du « potentiel » que représente la RUP autour de cette « région stratégique » pour l’UE et c’est pourquoi elle a adopté « un ensemble d’exceptions pour conférer des privilèges et donner plus de marge de manœuvre à la région dans le texte de la loi. » . »

Selon le commissaire, dans 20 fonds européens liés à la cohésion et à la politique régionales, « il existe un traitement spécial pour les RUP. OU. »

Le vice-président exécutif de la Commission européenne, Maros Sefcovic, chargé des relations interagences et de la prospective, qui a également participé à la conférence de presse, a évoqué le lancement ministériel du réseau européen de prospective, qu’il a qualifié d' »étape importante » pour la politique européenne.

Cette nouvelle initiative fait suite au premier rapport sur le sujet, qui a été adopté par la Commission européenne en septembre 2020 et vise à identifier les enjeux émergents et les opportunités pour mieux orienter les choix stratégiques du bloc européen.

« Je pense que cela nous permettra de mieux nous préparer à d’éventuels défis ou crises potentielles à l’avenir, car cela nous aidera à contrôler les signaux d’alarme qui se profilent à l’horizon », a souligné Sefcovic, notant également que les ministres européens s’accordent sur ce point. . réunion qu’ils « consacreraient au moins une session par an à la conduite de discussions stratégiques » sur l’avenir de l’Union européenne.

L’Union européenne comprend les neuf territoires périphériques : les Açores, Madère et la Guyane française, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, la Réunion et São Martinho (France), et les îles Canaries (Espagne).