Le rachat de Cruzeiro par Ronaldo a eu des répercussions dans la presse européenne : « Inattendu à Valladolid »

L’accord de rachat de 90% du capital de Cruzeiro, annoncé par Ronaldo Fenômeno ce samedi, n’est pas passé inaperçu auprès de la presse européenne. Les principaux projecteurs sont braqués sur les journaux espagnols, où l’attaquant est l’idole et propriétaire de Valladolid, en deuxième division du pays.

« La nouvelle a choqué toute la nation sud-américaine et était également un peu inattendue à Valladolid, où il est un actionnaire majeur depuis septembre 2018. Bien qu’il y ait eu des rumeurs sur l’intention de Ronaldo de comparer les clubs brésiliens, on ne sait pas que vous pouvez do it be Cruzeiro », souligne AS, qui spécule désormais sur une relation avec le club espagnol.

« Maintenant, la question que se posent les fans est de savoir si cela signifie un éventuel départ du club ou, au contraire, le début de la formation d’un groupe de style City, avec des clubs sur plusieurs continents. »

Le site « SoFoot » se souvient du partenariat avec Luxa Photo : Reproduction

« Marca » rappelle que Cruzeiro est celui qui a révélé Ronaldo sur la grande scène du football et a souligné les premiers mots de l’ancien joueur sur le nouvel accord. L’italien « Sky Sports », où le joueur a joué pour le Milan et l’Inter, a déclaré que l’ancien numéro 9 était revenu à Cruzeiro « dans une nouvelle tenue ».

En France, le site « So Foot » a prévenu que Ronaldo travaillerait avec Vanderlei Luxemburgo, un partenariat qui a également eu lieu au Real Madrid, alors que Ronaldo était encore joueur : « Smells like Real from the 2000s ». Luxa est l’entraîneur actuel de l’équipe Celestial.