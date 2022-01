Coronavirus : les deux tiers des patients de l’USI de Donostia ne sont pas vaccinés

Chef du service des soins intensifs de l’hôpital universitaire de Donostia, Félix Zubia, a expliqué ce dimanche que les deux tiers des cas que leur unité a été traitée au cours des deux dernières semaines en lien avec le coronavirus est les personnes qui ne sont pas vaccinées, « quelques-uns d’entre eux, jeunes sans problèmes de santé, ce qui signifie que la plupart de la surcharge du système de santé est due au fait de ne pas être vaccinés ». Parce que, Zubia remercie tous ceux qui ont été vaccinés et il exhorte à nouveau ceux qui doutent encore de le faire.

« Je ne sais pas si la variante omicron est vraiment plus légère ou si c’est la vaccination qui la protège », a poursuivi Zubia. Maison de la Santé Euskadi Iratia devant la possibilité d’une détente sociale face à la nouvelle variante, qui laisse encore une fois la grande majorité des cas de personnes non vaccinées en réanimation : « Les deux tiers des cas que nous avons traités ces dernières semaines sont des personnes non vaccinées, et un tiers, à partir de les personnes vaccinées qui ont des problèmes immunitaires (patients greffés, patients recevant une chimiothérapie, ceux suivant des traitements biologiques pour des maladies auto-immunes…). Ce modèle se produit avec les deltas et maintenant à nouveau« .

La science ne laisse aucune place au doute : « Ce sont les données de notre unité de soins intensifs, mais elles se répètent en France, en Italie, en Angleterre… ». « Cette situation est remplie de tous côtés« , a-t-il ajouté, car avec le temps, la protection contre les vaccins est énorme. Quelles décisions politiques prendre est un autre grand débat, mais dans notre cas, avoir les deux tiers des non vaccinés, dont certains sont jeunes sans problème de santé, signifie que la plupart de la surcharge du système de santé est due à ceux qui ne sont pas vaccinés . Ce sont des données objectives . Merci à tous ceux qui ont été vaccinés et encore J’exhorte ceux qui n’ont pas été vaccinés à le faire« .

Attention aux personnes ayant des problèmes immunitaires

Sur la base de l’expérience d’image observée chez un tiers des personnes vaccinées nécessitant une admission en soins intensifs, Zubia souhaite également transférer Message d’avertissement pour les personnes immunodéprimées: « Pour qu’ils soient très, très prudents dans les espaces clos. Je suggère qu’ils n’aillent pas dans des endroits où beaucoup de gens se rassemblent et réduisent s’il s’agit d’un espace clos. Qu’ils portent toujours des masques et, si possible, des FFP2, et s’ils ont un membre de la famille, peu importe à quel point, avec un peu de mucus, ils s’en éloignent, car s’ils sont infectés, le vaccin a moins d’effet sur eux.