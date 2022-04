Venez goûter la nourriture au festival de la nourriture du homard. Vous n’êtes pas obligé de cuisiner le samedi 2 avril Nouvelles de l’entreprise Olomoucká Drbna

Le printemps frappe à la porte. Et avec ça le premier festival gastronomique à Olomouc cette année. Dans l’atrium du nouveau bâtiment sur l’Enveloppe (Kosmonautů 1221 / 2a), vous trouverez de nombreuses offres de restauration et de boissons et beaucoup de plaisir. Dans l’élégant Paulus Bistro et ses environs, vous pourrez déguster plus de deux douzaines de spécialités de cuisine chaude et froide, déguster des vins français et moraves, des spiritueux de Haná ou acheter un bortsch ukrainien caritatif le samedi 2 avril de 11h à 19h : 00. Il y a aussi des programmes pour enfants et des spectacles de plusieurs groupes.

« Vous pouvez vous attendre à une cuisine tchèque traditionnelle et inspirée de l’Italie et de la Méditerranée, des spécialités de viande et de légumes, des pâtes, des pizzas napolitaines, des viandes braisées et un grand choix de douceurs de nos confiseurs. » elle dit Pavel Vysloužil du groupe organisateur Lobster Group. Le restaurant sera servi lors de l’événement Homard, Paul a Helen bistra, Maso v house street food, Pizza Truck Francesco (il se tiendra devant l’entrée) et Château Escot .. Cette offre sera complétée par un stand de liqueurs Prazdroj et Tosh de Pilsen de la ville voisine de Těšetice. N’oubliez pas de noter sur votre calendrier que vous n’êtes pas obligé de cuisiner le 2 avril. Informations sur l’événement

Date : Samedi 2 avril 11h00 – 19h00

Lieu : Envelope Office Center (nouveau bâtiment à Cosmonaut Junction / 17 novembre) – Atrium