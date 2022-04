Formule 1 : Après le marteau de Las Vegas ! Cette route culte est-elle en danger de fin ?

Année après année, la Formule 1 court sur les circuits les plus spectaculaires du monde. Nous montrons les parcours les plus légendaires de la classe principale.

ce Formule 1 de plus en plus gros, le calendrier des courses s’allonge et la piste devient de plus en plus folle. La route culte peut désormais être victime de la manie de l’expansion.

Après l’annonce du GP de Las Vegas, la question s’est posée: quelles pistes ne sont plus sur Formule 1 être là?

Formule 1 : suivez le surplus ! Qui devrait y aller ?

Plus de Grand Prix en Allemagne, le Nürburgring et Hockenheim ont plus ou moins renoncé. Les courses de Formule 1 sont devenues un piège à coûts pour les organisateurs, les Grands Prix n’étaient plus rentables.

Au lieu de cela, des routes jusque-là inconnues se frayent un chemin vers la Formule 1 : l’Arabie saoudite, le Qatar et deux nouvelles courses aux États-Unis ont été ajoutées au calendrier des courses. De nouveaux marchés, de l’argent frais – c’est l’expansion du patron de la F1 Stefano Domenicali.

L’Italien n’a pas non plus exclu l’ajout de nouvelles routes dans les années à venir. L’Afrique du Sud est considérée comme un candidat potentiel pour le deuxième Grand Prix en Chine.

Formule 1 : le maximum est de 24 courses

En 2023, trois parcours viendront définitivement s’ajouter au calendrier actuel des courses. Shanghai revient, Las Vegas et le Qatar unissent leurs forces. Le calendrier actuel des courses comprend 23 courses, mais en raison de l’élimination de la Russie, il n’y a que 22 courses.

Selon le portail « The Race », la Formule 1 est sous contrat avec un maximum de 24 courses. Cependant, pour l’année 2023, il y a actuellement 25 itinéraires au calendrier. Plus que probablement, une course sera annulée – et c’est exactement là qu’elle pourrait tomber sur la piste culte.

Formule 1 : ce parcours culte fait-il mieux qu’eux ?

Les contrats de la France (Le Castellet), de la Belgique (Spa) et du Mexique expirent après la fin de la saison. Le contrat avec Monaco expire également en 2022, mais selon un rapport de « The Race », les organisateurs ont la possibilité de le prolonger.





La piste mythique de Belgique (Spa) s’est-elle envolée du calendrier des courses ? Photo : imago images/eu-images

Selon classement Portail La France et la Belgique sont en danger critique d’extinction. Deux courses traditionnelles pourraient être en jeu. Les fans n’aiment pas du tout, l’essence de la Formule 1 est toujours en Europe.

Pour apporter plus de variété et n’exclure personne complètement, il y aura bientôt un principe de rotation. Les itinéraires peuvent varier d’une année à l’autre. Ce modèle fait actuellement l’objet d’âpres débats.