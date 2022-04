Zmeck imaginrium 2022: (in) peace friends Le théâtre Brother Forman revient à Nový zmek à Kostelec nad Orlic

Aujourd’hui, il faudra du temps visuel et la pandémie en cours a rapidement accéléré l’utilisation de la technologie moderne, y compris les visites virtuelles de diverses foires et expositions. Mais la réalité virtuelle ne peut pas transmettre les avantages à tous nos sens. Il est impossible de toucher l’objet, par respect de la chaleur et de la HV ou de la structure du matériau. Une telle perception sera offerte par l’exposition de cette année à la Galerie Kinsk à Nový zmek à Kostelec nad Orlic, où vivent les frères et sœurs du Théâtre des Frères Forman. Lors de l’inspection de leur exposition Zmeck imaginrium, il a sans doute touché le monde immédiat des enfants. Avec eux, les artefacts installés peuvent non seulement toucher, mais même jouer avec eux. Et la première joie est le grand changement dans le concept de cette exposition. A cinq cents mètres de la galerie Kinsk, les artistes l’ont transformée en un monde fantastique et poétique de théâtre et de théâtre de marionnettes, où l’artisanat artistique et l’imagination de l’artiste exposant se mêlent.

D’innombrables artistes visuels se sont produits à la Kinsk Gallery pendant plus de dix ans. L’une des expositions les plus réussies de 2015 a été la première exposition Zmeck imaginrium 13 (en) salle de la voûte de l’église. Matj Forman a préparé une exposition de groupe, sous la forme des Frères Forman, d’une manière si dramatique. Enfants et adultes à cette époque étaient très heureux de leur imagination, et surtout ils aimaient être touchés et maîtriser de nombreux artefacts. Il a été vu par 15 000 visiteurs, a rappelé la directrice de Novko zmuk, Ivona Jasnkov, qui participe activement à la production de l’exposition, et a déclaré qu’une pandémie avait fait rage à l’usine de broderie de Kinsk au cours des deux dernières années, selon lui. Il a ainsi changé la vie de dt. Même pour eux, la connexion en ligne est souvent la seule connexion avec le monde. Le prochain objectif de cette exposition est donc de sortir les enfants de la sueur et du jeu et de les immerger dans le monde physique du wayang, des scènes théâtrales, des objets magiques, des flûtes, des peintures et de vos rôles.

Les auteurs de l’exposition Zmecka imaginria sont petits, ezbi, photographe, théâtre, dramaturge, inventeur et créateur : Josef et Andrea Sodomek, Martin et Renata Lhotka, Tereza Komrkov, Barka Zichov, Veronika Podzimkov, Pavel Macek, Jana Paulov, Tom Paul, Lucka Valaka Knitlov, Irena Vodkov, Kristna Admek Mlynakov, Stanislava Stuchl, Lenka Hjek Kristinov et Matj Forman, qui ont personnellement réalisé l’ensemble de l’installation de la Galerie Kinsk de treize salles.

Vous pouvez entrer dans le paysage Lucky Valaky peint au crayon; Si vous avez le courage, Kristny Admek Mlynakov sera enlacée avec les ruines de la forêt au cabinet de nonch Mrs. A travers l’hybohled, il pénètre dans le micro monde de Pavel Mack. Regardez les photos ici avant de partir et trouvez l’impression d’Irena Vodkov. Les images panoramiques de Tom Paul rappellent l’ancien renouveau tchèque. La peinture de Jana Paulov offre un doux câlin dans la salle de jeux pour les plus petits. Vous êtes sûr de passer une vie longue et bien remplie avec vos enfants dans l’imaginaire allemand. Et sans aucun doute une salle de détente avec un tableau d’Andrey Sodomkov et un vieux maître assis près de la cheminée. Ensuite, vous pouvez à nouveau pêcher et pêcher à Barka Zichov, ou dans le monde peint de la mythologie de Josef Sodomka, et bien sûr il y a des productions et des marionnettes de notre théâtre Brother Forman sur zmku Kinskch à Kostelec nad Orlic.

Nous savons que l’exposition Zmeck imaginrium a voté pour les élections publiques pour nvtv non seulement Novho zmku, mais toute la région. Kostelec nad Orlic est situé dans un magnifique paysage sous les montagnes de l’Aigle et Nový zmek fait partie du phénomène français en République tchèque, où le nom officiel Zmky na Orlici a été adopté. Avec l’aide du personnel du Théâtre Brother Forman, nous aimerions apporter une petite contribution à l’intérêt des touristes et des groupes universitaires pour le développement de coins charmants de la région de Hradec Králové. Buvez au Zmeck imaginrium 2022 : trouvez, invitez, touchez là où c’est autorisé, mais n’utilisez pas. Et le propriétaire de Novho zmk, František Kinsk, invite un monde de fantaisie même à ceux qui viendront après lui.

L’exposition ouvre à la Kinsk Gallery le 1er avril 2022 et se poursuivra jusqu’au dimanche 30 juin 2022. Vous pouvez la voir en avril les week-ends de 10h à 16h. A partir de mai, ouvert tous les jours sauf le lundi de 9h à 17h. Achetez des billets à la billetterie.

ZMECK IMAGINRIUM THEATRE BRAT FORMAN :

conception : Matj Forman,

zvukov spoluprce : Philippe Leforestier,

svtla : Igor Schmidt,

collaboration technique : Petr Pasler, Josef Sodomka, Jitka Barnetov, Jon Praivka ;

Production : Jakub Hradilek, Ivona Jasnkov.

L’exposition a été réalisée avec le soutien de la région de Hradec Králové.

GALERIE KINSK :

Avril et uniquement le week-end de 10h00 à 16h00,

Mai à jour (sauf lundi) 9h00 – 17h00,

adresse : Komenskho 266, 517 41 Kostelec nad Orlic.

Contact:

OPÉRATIONS DE LA GALERIE KINSK (visiteurs, conventions, groupes, vélos)

SM Ivona Jasnkov, directrice de Novho zmku

email: info@zamekkostetecno.cz

www.zamekkostelekno.cz; www.facebook.com/novyzamekkostetecno; www.instagram.com/zamekkostetecno

CONTACT POUR MÉDIA :

Jana Dioszegi dipl. environ. Responsable des médias d’art KINSK

courriel : dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz ; www.kinskyartmedia.cz; www.facebook.com/kinskyartmedia

