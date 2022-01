Union européenne. Di Maio à la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères

Rouge –

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi di Maio, s’est rendu à Brest pour participer à une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l’UE (Gymnich).

Au cours de la réunion, tenue sous la présidence française tournante du Conseil de l’Union européenne, les ministres ont procédé à un échange de vues sur les principaux dossiers de l’actualité internationale, et ont débattu des questions de politique étrangère et de sécurité d’importance stratégique pour l’Union européenne.

La réunion a commencé par une séance de travail conjointe avec les ministres de la défense des États membres de l’UE consacrée à la préparation de la « boussole stratégique » de l’UE, à la lumière de son approbation lors du Conseil européen de mars. La réunion informelle a également permis d’aborder la situation sécuritaire dans la région orientale de l’Union, avec une référence particulière à l’Ukraine et à la Biélorussie, et la nécessité de répondre aux défis qui en découlent.

La réunion reprendra demain et l’ordre du jour abordera également l’approche stratégique de l’Europe vis-à-vis de la Chine et son partenariat avec l’Union africaine.