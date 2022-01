Gauche et radicaux – El Sol de México

Un débat intéressant a commencé cette semaine sur la position radicale qui a coïncidé avec une analyse remarquable publiée par Le Monde Diplomatique intitulée « Pourquoi la gauche perd », qui explique les raisons pour lesquelles les partis de gauche du monde ont perdu le pied d’où ils ont quitté leurs positions . la lutte des classes et les revendications de ceux qui en ont le plus besoin ; comme la France, l’Allemagne ou l’Angleterre.

Le radicalisme n’a rien à voir avec la position sur l’échiquier politique, c’est à cela que sert le concept d’extrême droite ou d’extrême gauche, en fait il a à voir avec la croyance en des valeurs et des principes. Il y a même des propositions de centres radicaux, comme celles d’Anthony Giddens, qui font référence à des réformes institutionnelles fondamentales dans des formules réalistes et pragmatiques.

Sur cette base, existe-t-il une position médiane contre l’éradication de la corruption ? Pouvez-vous accepter à moitié que 90 % de la richesse mondiale soit entre les mains de 1 % ? Est-il acceptable que le gouvernement soit dirigé par des groupes d’intérêts et non par des autorités démocratiquement élues ? Si vous pensez qu’il faut limiter l’abus de pouvoir et la concentration des richesses, tout comme il faut éviter les excès de destruction capitaliste et néolibérale ; Si vous êtes d’accord avec cette prémisse, bienvenue, vous êtes un radical et cela n’enlève rien à votre citoyenneté.

Nous sommes dans l’un des moments les plus difficiles du pays, subissant une transformation pacifique mais intense, et dans laquelle nous sommes tous d’accord ; ces temps exigent de la clarté et des décisions, qui ne seront en aucun cas défendues par le dialogue, le besoin de persuasion et un appel civil et démocratique. Le concept de radicalisme dangereux n’est pas nouveau, c’est un argument précédemment utilisé par la droite et à nos réserves.

L’évolution du capitalisme vers les formes les plus agressives de prédation et d’exploitation, les mutations de l’emploi et son remplacement par l’intelligence artificielle, la surveillance technologique obligent la gauche à devenir plus claire, plus déterminée, cohérente et conséquente. Face à tous ces nouveaux défis, le projet national ne peut pas être vu seulement dans des processus politiques directs, il doit être mené à travers une révision historique et avec des projets de transformation profonde du pouvoir. À la fin, la même Bible déclare : « Je m’attends à ce que tu aies froid ou chaud, donc puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche » (Apocalypse 3:16) XXXTwitter : @LuisH_Fernandez