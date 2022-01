Le « Messi boom » qui a fait fructifier les finances du PSG : il a vendu plus de maillots que Neymar et décroché un nouveau contrat

Nasser Al-Khelaifi avec Messi et No. 30 dans sa présentation au PSG (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

L’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint Germain a entraîné une révolution inattendue dans le monde du football. Malgré le sens de son départ en larmes de Barcelone, son choix de s’installer dans la capitale française a pris de court les supporters du club parisien. Et aussi à tous les acteurs qui, de près ou de loin, ont rejoint l’un des cols qui resteront dans l’histoire du sport.

Quelques heures avant que la star argentine ne fasse ses débuts au PSG contre Bruges, en Belgique, pour la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, des chiffres ont été publiés sur l’impact économique des institutions parisiennes qui ont entraîné l’arrivée de La Pulga. Selon un rapport publié par le journal sportif local Équipe, même si Messi n’a joué que 25 minutes avec le numéro 30, son séjour a été un succès pour les caisses du club présidé par Nasser Al-Khelaïfi.

Concernant la vente de t-shirts, Les maillots de Messi se sont vendus 50% de plus que ceux de Neymar lorsque le Brésilien a atterri à Paris dans le même laps de temps. Il y a quelques jours, le PSG présentait, avec la marque de sport qui habillait le club, le troisième maillot qu’il portera cette saison et Rosario est à l’image principale de la publicité.

En ce sens, et pour approfondir les ventes, La société américaine a sorti une version appelée « fan maillot » (t-shirts pour les fans) avec un stock de 100 000 vêtements qui seront vendus 45 euros, une valeur inférieure à la qualité supérieure utilisée par les joueurs de football sur le terrain de jeu.

Les joueurs argentins sous les nouveaux maillots du club parisien

Si nous parlons de croissance dans réseau social propriété du Paris Saint Germain, un autre endroit où les institutions peuvent monétiser un nombre croissant, lLes plateformes d’équipe ont vu une augmentation de 20% – plus de 25 millions de nouveaux abonnés – avec l’arrivée de Messi. Les clubs évoluant à domicile au Parc des Princes comptent déjà plus de 140 millions de followers, ce qui lui a permis de devenir la « marque » française avec la plus grande viralisation par rapport à d’autres marques reconnues dans le pays telles que Chanel, Louis Vuitton et Dior, a expliqué le journal sportif.

Hormis la vente de maillots ou ce qui a augmenté l’actualité du PSG dans des espaces comme Twitter ou Instagram, une autre augmentation notable a été réalisée par le groupe Investissement au Qatar en charge des objectifs du club parisien sont ajouté deux nouveaux partenaires commerciaux. Christian Dior est la marque qui habillera le club à la place d’Hugo Boss. Avec cet accord, l’équipe dirigée par l’Argentin Mauricio Pochettino a réussi à ajouter l’un des visages du luxe français considéré comme l’un des plus célèbres au monde.

Au-delà des nouvelles tenues des footballeurs, des institutions fondées en 1970 aussi conclu un accord pour les trois prochaines années avec Crypto, la plate-forme de crypto-monnaie numéro 1 au monde, dont le nombre variera, selon l’accord à des fins différentes, de nouveaux revenus entre 25 et 30 millions d’euros.

