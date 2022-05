Une série qui fait ce qu’elle veut. C’est peut-être pour ça qu’Atlanta est si géniale

La ville d’Atlanta a été l’épicentre du rap américain au cours de la dernière décennie, on pourrait donc penser que la série du même nom de Donald Glover porterait principalement sur le rap. Après tout, il a aussi une carrière de rappeur sous le nom de Childish Gambino. Et dans les deux premières saisons, diffusées en 2016 et 2018, on peut encore y penser. La plupart des épisodes tournent autour du personnage principal, Earn Marks, essayant de gagner sa vie en tant que manager de son cousin agissant sous le pseudonyme de Paper Boi.

Mais dès le premier épisode, Atlanta est aussi un vrai spectacle – Glover a déclaré aux médias au début de la première saison qu’il voulait que la série ressemble à « Twin Peaks avec des rappeurs ». Déjà dans la première partie, la figure surnaturelle d’un homme étrange avec un sandwich au Nutella est apparue dans le bus, dans la deuxième saison, on ne peut pas manquer la partie d’horreur étrange avec l’ancienne star de la musique Teddy Perkins, une sorte de parodie de Michael Jackson.

Tout est différent

Mais même ces indices précédents ne peuvent pas préparer les fans d’Atlanta à ce à quoi les créateurs, dirigés par Glover, se préparent pour une saison attendue depuis plusieurs années, dont la dernière partie est sortie fin mai. D’autant plus que près de la moitié des épisodes quittent en fait le personnage clé de Paper Boie, Earn, son ex-petite amie Van et l’ami décalé de Paper Boi, le Nigérian américain Darius, interprété par Lakeith Stanfield.

D’autres cinéastes pourraient créer des histoires courtes à partir de ces épisodes autonomes, Glover inventant simplement des histoires sur les personnages principaux. Vous trouverez ici des passages troublants sur deux femmes blanches qui adoptent plusieurs enfants afro-américains – en plus, certains sont basés sur des faits réels, une histoire new-yorkaise sur une famille riche aux prises avec la mort de sa nounou, ou un noir et -Anabase du lycée blanc sur ce que signifie être afro-américain.

La partie la plus satirique en est un monde dans lequel les Américains blancs doivent payer une réparation raciale – non pas collectivement, mais individuellement, en fonction des actions de leurs descendants.

Atlanta peut ressembler à tout, mais ce n’est pas un spectacle facile, mais Glover et ses collègues peuvent présenter des problèmes épineux comme les problèmes raciaux d’une manière rafraîchissante. Non seulement ce n’est certainement pas une agitation politique plate, mais cela mis à part, les créateurs peuvent faire un clin d’œil au spectateur sur un forum plutôt grossier. Parfois, comme dans le cas du neuvième épisode, les acteurs sortent de l’écran.

Paradoxalement, les inserts sont moins fous que ceux qui suivent les quatre personnages principaux. Alors que les deux premières saisons avaient montré Paper Boie en rappeur tentant d’atteindre le sommet, la troisième s’est déroulée à un moment où sa notoriété ne faisait plus aucun doute. Earn, Paper Boi, Darius et Van sont maintenant en tournée en Europe, concerts à guichets fermés. Les sujets de l’histoire sont principalement les voyages entre les villes européennes, les jours de repos et les loisirs divers, qui font partie intégrante des musiciens même les plus célèbres en tournée.

Bar U Zrušenýho

Glover a réussi à décrocher un casting invité assez impressionnant pour la troisième saison dirigé par Liam Neeson. Il apparaît dans une pièce d’Amsterdam pendant le voyage de médecine de fiction de Paper Boi : le rappeur rencontre l’acteur irlandais dans un bar imaginaire où il se rend chez le reste des victimes de la « culture annulée », et parle brièvement des quelques années de Neeson – une vraie vieille raison sur la façon dont il errait dans les rues après que son ami ait été violé, voulant tuer n’importe quel « bâtard noir ».

Un cameem stellaire similaire est Alexander Skarsgård au chapitre dix, qui, comme Neeson, joue une version satirique et certainement moins flatteuse de lui-même. Ce dernier épisode tire son nom du personnage historique Tarrare, un soldat français et « l’homme qui a tout mangé ». Dans l’œuvre elle-même, vous ne trouverez que des références circonstancielles à la vie d’un Français queer, tout en regardant une parodie de la folle et perverse Amelia de Montmartre, mettant en vedette l’un des quatre personnages principaux : l’ex-petite amie de Van, Earn.

Toute la troisième saison est, à première vue, un voyage différent et fou. Ce n’est pas un défaut de la série, mais son principal avantage. Atlanta est très probablement la meilleure série contemporaine précisément parce que ses créateurs ont craché les règles de la télévision conventionnelle. Ils ont tout fait à leur rythme – pour une troisième saison, le public a attendu quatre ans, pas seulement pour le coronavirus, et Glover s’est immédiatement fait dire qu’il y aurait plus d’épisodes quand il aurait assez d’idées – et ils ont fait ce qu’ils voulaient en termes de L’écriture de scénario.