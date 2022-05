Giro dominé par des joueurs australiens à la dernière minute, Jan Hirt a bien joué

Comme prévu, le dernier contre-la-montre de dimanche n’a rien changé. Ainsi, pour la première fois de l’histoire, l’Australien remporte la course. Les fans tchèques étaient très satisfaits de Jan Hirt, qui a terminé 6e et n’était qu’à 26 secondes du quatrième.

Comment est la course ? Certainement pas ennuyeux, mais à part l’avant-dernière étape, pas très dramatique. C’est comme s’il manquait un peu certaines grandes stars – Roglič, Pogačar, Bernal, mais aussi Sagan ou Alaphilippe…

L’étape susmentionnée du 20e samedi à Passo Fedaia a offert un drame perdu depuis longtemps et a évoqué l’ordre. Giro a besoin de quelque chose comme ça. Hindley (domicile de Bora-Hansgröhe) a retiré ses principaux rivaux Carapaze (équipe Ineos) du maillot rose des leaders de la course avec un départ dévastateur. D’ailleurs, il l’a devancé d’un tel écart que l’épreuve chronométrée de dimanche ne pouvait plus rien décider. Peu de gens ont égalé l’Australie avant la course avec les favoris. Mais n’oublions pas qu’en 2020, il a attaqué Gira pour la première place et s’est retrouvé deuxième.

Le Tchèque solitaire Jan Hirt a bien commencé et s’est encore amélioré au cours de la course de trois semaines, qui a débuté en Hongrie. Il a conquis l’étape royale en avril et sa sixième place est la deuxième meilleure position tchèque historique dans une grande course mondiale de trois semaines (après la cinquième place de Roman Kreuziger dans le Tour de France et Gira).

Qui est Jai Hindley ? L’Australien de 26 ans est né à Perth, la civilisation occidentale la plus reculée du monde. Il remporte son premier succès à l’étranger en 2016, lorsqu’il termine 5e du Tour de l’Avenir, une sorte de Tour de France pour jeunes pilotes. En 2019, un alpiniste de seulement 60 kg et spécialiste des courses par étapes a pris la deuxième place à Around Poland, et un an plus tard, il a failli terminer deuxième à Gira. Il a perdu le maillot rose lors d’un impressionnant contre-la-montre final avec Tao Geoghegan Hart d’Ineos. Il n’a pas réussi du tout l’année dernière, mais cette année, il est revenu à la vie dans le nouvel uniforme de l’écurie Bora-Hansgröhe et a tout rattrapé. Après Cadel Ewans, qui a remporté le Tour de France 2012, Hindley est le deuxième Australien à gagner à Grand Tours et premier au Giro. « Nous ne sommes pas ici pour chausser des mille-pattes », a-t-il utilisé une expression australienne inhabituelle dans le monde entier alors qu’il évaluait sa victoire de l’étape 9 à Blockhaus. « Nous sommes là pour gagner la course », soulignait-il la motivation avant les derniers jours de course. « Je veux prouver que je suis capable de courir à ce niveau. Et ce n’est pas un hasard (deuxième place au Giru en 2020), comme le pensent les gens sur les réseaux sociaux. Après avoir remporté la 20e étape, il a ajouté : « J’ai su dès mon plus jeune âge que je voulais être cycliste professionnel. Être au Giro d’Italia et porter le maillot rose l’avant-dernière journée, comme je l’ai fait il y a deux ans. , était absolument incroyable. vraiment émouvant. Et c’était un chemin de retour vraiment sinueux. Je ne savais pas si je reviendrais avec ce maillot mais maintenant je remercie tous ceux qui m’ont amené ici. » C’était un trope clair pour le directeur sportif Enrico Gasparott, qui est également venu à Bora cette année et il était clair qu’ils étaient tous les deux assis.

Le manque de tension à la Gira peut être dû au fait que les principaux favoris au classement général une seule fois – lors de la 9e étape, qui s’est terminée par un déplacement à Blockhaus dans les Apennins – se sont battus pour le podium à l’arrivée. Dans toutes les autres étapes, il y a toujours un emballement devant eux, et les favoris aller-retour derrière eux dans des batailles tactiques légèrement déroutantes.

Qui ramasser ? Évidemment, tous les deux ont mentionné l’acteur principal. Aussi le sprinter français Arnaud Demar, qui a remporté trois étapes et a également remporté le maillot de buteur. Koen Bouwman ou Simon Yates – ils ont gagné deux fois. Mathieu van der Poela, n’a gagné qu’une seule fois et n’a pas remporté le maillot de buteur, mais a réalisé une belle performance dans les deux contre-la-montre et surtout dans la 17e étape de la montagne. Et enfin, l’Érythréen Biniam Girmay, qui confirme qu’il est vraiment au sommet du monde. Bien qu’il se soit étrangement blessé aux yeux après avoir remporté l’étape lorsqu’il a malheureusement ouvert son champagne sur scène.

La plus grosse surprise ? Jai Hindley et Jan Hirt. Peu de gens parieraient sur Gir pour gagner après la victoire. Il n’y avait personne à Hirt au milieu du top dix.

C’était aussi l’une des pertes importantes et quelque peu inattendues d’Ineos – la cage la plus riche du monde du peloton. L’équipe n’a plus le pouvoir et l’impact qu’elle avait auparavant. Ni Carapaz ni les autres ne sont au top de leur forme. Cela s’est déjà vu pendant la course, lorsque Hindley a commencé à retirer progressivement les troupes équatoriennes en seulement trois secondes. La perte de la famille de Richie Port (il a démissionné en raison de problèmes d’estomac) avant la dernière étape de montagne pourrait également être importante pour Ineos. Mais la question est, est-ce mieux avec lui ?

Au lieu de cela, il s’agissait du plus grand succès historique de l’écurie Bora-Hansgröhe (et de son prédécesseur NetApp) sur un Grand Tour majeur de trois semaines. En 12 ans d’existence, il n’a jamais gagné ni monté sur scène. En plus de cela, il a maintenant Emanuel Buchmann à la 7e place et est du coup une équipe redoutable dans les collines.

De même, l’écurie Intermarché-Wanty-Gobert de Hirt, qui a peut-être le budget le plus bas, n’a pas été dans le GT ou le top dix en 14 ans. Désormais, outre la cavalière tchèque, Domenika Pozzoviva occupe également la huitième place. Cette année, il a également remporté la classique Gand-Wevelgem, deuxième à Liège et quatrième à Paris-Roubaix.