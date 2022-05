Grand Prix d’Italie – Moto2 | EN LIGNE | 29.5.2022 12:20 | Moto de rue 2022 LIFE

L’Autodrome est à 30 km de Florence. Les courses autour du Mugello se déroulent depuis les années 1920. En 1988, la famille Ferrari a acheté le circuit existant et l’a reconstruit dans sa forme actuelle. C’est un hippodrome moderne qui répond à toutes les exigences de sécurité et qui est également célèbre pour ses magnifiques paysages naturels. Le premier Grand Prix du Championnat du monde de motos de route a eu lieu ici en 1976, et depuis 1991, le Mugello accueille régulièrement le Championnat du monde.

La piste du Mugello est très exigeante pour les pilotes et en termes de configuration de moto. Il contient des virages lents et rapides et de longues lignes droites. Le circuit est long de 5 245 km et comporte six boucles dans le sens antihoraire et neuf dans le sens horaire.