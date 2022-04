Une multinationale française achète la compagnie d’assurance historique Famalicão avec plus de 1 700 clients

La compagnie d’assurance historique Macedo’s, de Famalicão, a été achetée par la multinationale française Verspieren, dans une transaction dont la valeur n’a pas été rendue publique.

Avec plus de 1 700 clients dans son portefeuille, la compagnie d’assurances Minho, fondée par Joaquim Azevedo Macedo en 1986, est basée dans la paroisse de Ruivães, faisant ainsi partie de Verspieren Portugal, représentant le groupe dans le nord du pays.

Dans une déclaration au journal numérique ECO, qui avance nouvellesL’administrateur de Verspieren Portugal, Rogério Dias, a déclaré que les « synergies » permettraient aux clients de Macedo de bénéficier « d’une offre plus complète, laissant la place à la croissance organique de cet intermédiaire ».

C’est aussi un moyen pour les multinationales d’accroître leur sphère d’influence dans notre pays, explique l’administrateur de la marque au Portugal, issue de la fusion des courtiers portugais Mediator et Credite-EGS en 2019.

Le Groupe Verspieren est actuellement le troisième courtier d’assurances en France, composé de 21 sociétés et de plus de 2 000 salariés. Elle réalise un chiffre d’affaires d’environ 400 millions d’euros et est présente dans 140 pays.

Au Portugal, outre le nouveau « portefeuille » de Famalicão, elle possède des bureaux à Vila do Conde, Leiria, Lisbonne et Moscavide. En 2020, il a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 4 millions d’euros.